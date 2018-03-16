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Материалы по теме:

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

Четыре улицы станут пешеходными‍ на время ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре летом во время ЧМ-2018 на один месяц будут закрыты четыре улицы в центре города - Красноармейская, Куйбышева, Льва Толстого и Молодогвардейская. Они полностью будут закрыты для движения транспорта на всём протяжении, за исключением спецтранспорта. Эти улицы будут пешеходными, 

16 марта 2018, 10:57
Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

Грузовые поезда к ЧМ-2018 могут пустить в обход Самары

В Самаре предложено пустить грузовые поезда в обход, в направлении Кинель – Безенчук. Этот вопрос в четверг, 15 марта, обсуждался в Самарской губдуме на комитете по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Новую схему движения грузовых поездов могут апробировать во время 

16 марта 2018, 10:29
500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской 

15 марта 2018, 05:14
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».

«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут 
2 марта 2018, 11:46
Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Стала известна дата пробного рейса по новой трамвайной ветке к стадиону «Самара Арена», где летом состоятся шесть матчей ЧМ-2018.  Первый тестовый трамвай должен выйти на линию уже 12 марта, уверяет подрядчик. Основные работы завершены на 90 процентов. Об этом в 
28 февраля 2018, 01:10
Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Вечером 20 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. Около 22:30 на Заводском шоссе грузовик «Сканиа» лоб в лоб врезался в трамвай. Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель фуры не справился с управлением и машину занесло. Перед 
21 февраля 2018, 08:36
В Самаре на улице Ново-Садовой с рельсов сошел трамвай

В Самаре на улице Ново-Садовой с рельсов сошел трамвай

Вечером 7 февраля в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. На улице Ново-Садовой в районе пересечения с Губанова сошел с рельсов трамвай, который ехал по 22-му маршруту, сообщается в паблике «Самара Life».

К счастью, ЧП обошлось 
8 февраля 2018, 09:02
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