Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 400-метровый тоннель. Протяженность новой ветки чуть больше двух километров. Она начинается на улице Ташкентской и идет прямо до нового стадиона. Там диспетчерский пункт и разворотное кольцо. На конечной планируют сделать пересадочный узел на маршруты городских автобусов. Сейчас специалисты занимаются разработкой новой транспортной схемы, которую планируют запустить уже в мае. Она соединит некоторые трамвайные маршруты Безымянки и старого центра города с новой веткой. От новой станции у стадиона автобусы будут ходить по коротким маршрутам в Красноглинский район – Управленческий, Мехзавод, Крутые Ключи и Красную Глинку, сообщил первый замглавы Самары Владимир Василенко.
Новая трамвайная ветка поможет обеспечить доставку жителей и гостей Самары от железнодорожного вокзала до стадиона «Самара Арена» и обратно. На этом участке в дни игр будет всего 5 остановок. Красный экспресс будет преодолевать это расстояние всего за 52 минуты.
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