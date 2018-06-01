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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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Водитель фуры насмерть сбил пенсионера и уехал с места ДТП в Самаре
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31 мая 2018, 03:09
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Шокирующие фото в блогах: «Как перевозят мясо между Тольятти и Самарой»
В паблике "Подслушано | Самара" в соцсети "ВКонтакте" выложили шокирующие фото того, как перевозят мясо между Тольятти и Самарой. В кузов грузовика просто набросали нарубленные куски. И все - вперед! Поехали! Всем приятного аппетита! В комментариях начали предлагать различные …
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31 мая 2018, 09:29
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Водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка в Тольятти
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30 мая 2018, 12:56
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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Молодой байкер без прав и с пассажиром врезался в «Гранту» у Сызрани
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30 мая 2018, 11:21
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Открыть океанариум планируют в Самарской области
В Тольятти гордума утвердила Генеральный план развития города до 2038 года. Работу по его подготовке выполнило самарское областное унитарное предприятие "ТеррНИИгражданпроект", известное, как генеральный проектировщик стадиона "Самара Арена". Генплан предусматривает реализацию инфраструктурных проектов, развитие Особой Экономической Зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская …
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29 мая 2018, 08:00
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Автоледи на «Гранте» въехала в столб и перевернулась на Спортивной в Тольятти
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29 мая 2018, 11:08
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В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле
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28 мая 2018, 02:37
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Три пассажира маршрутки пострадали в ДТП в Тольятти
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28 мая 2018, 12:36
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Из-за автоледи мужчина пострадал в аварии в Самарской области
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28 мая 2018, 11:34
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24
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Четыре автомобиля столкнулись на Демократической в Самаре
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25 мая 2018, 06:04
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Фото в блогах: что такое «альтернативная Самара»
Блогер Игорь Синюков поведал про альтернативную Самару. Речь идет о кировских окраинах, местных жителях-мигрантах и "древних" легковушках. "Думаю, такое "чудо-юдо-бухловоз" вообще должно быть утилизировано, а не передвигаться по дорогам, но это все-таки Юнгородок..." - сетует автор. "В Самаре есть …
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25 мая 2018, 03:41
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6 человек пострадали в крупном ДТП под Тольятти
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21 мая 2018, 09:23