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Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина …
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12 марта 2018, 05:07
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Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани
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12 марта 2018, 03:03
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36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани
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12 марта 2018, 10:38
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СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
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12 марта 2018, 10:11
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Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью
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12 марта 2018, 09:49
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Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области
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6 марта 2018, 02:03
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Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место …
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6 марта 2018, 11:28
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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре
Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило …
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5 марта 2018, 05:04
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Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске
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1 марта 2018, 03:35
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В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»
Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на …
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27 февраля 2018, 12:02
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Три человека пострадали в столкновении 4 автомобилей под Самарой
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22 февраля 2018, 03:12
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Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги
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14 февраля 2018, 09:08