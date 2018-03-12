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Материалы по теме:

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

Соревнования на кубок Владислава Третьяка пройдут в Сызрани

С 17 по 21 марта в Сызрани пройдет всероссийский хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». В состязаниях примут участие юные спортсмены в возрасте 11 лет. За главный приз будут бороться восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Туймазы, Подольска, Самары, Перми и 
12 марта 2018, 03:03
36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани

36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани

В ночь на 12 марта в Сызрани произошел крупный пожар. На улице Солнечной загорелся двухэтажный дом, а также постройки во дворе. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. На его тушение отправились 36 пожарных на 8 машинах. Для борьбы с 
12 марта 2018, 10:38
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой

Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли 

12 марта 2018, 10:11
Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Необычную операцию провели сызранские спасатели 8 марта. Супружеская пара из села Бестужевка решила отправиться в город по льду реки Волги. Мужчина и женщина пошли в путь ночью, и в итоге они сбились с дороги и заблудились. Когда сельчане начали замерзать, 
12 марта 2018, 09:49
Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

5 марта в Кинельском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. 41-летняя женщина на «Opel Astra» ехала по трассе «Самара - Бугуруслан». На 37-м километре дороги автоледи нарушила ПДД и столкнулась с грузовиком КамАЗ, который двигался в попутном направлении. После 

6 марта 2018, 02:03
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
6 марта 2018, 11:28
Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 

5 марта 2018, 05:04
Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Крупное ДТП произошло 28 февраля в Чапаевске. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 31-летняя автоледи на ВАЗ-21099 ехала по улице Маяковского в сторону улицы Алексея Толстого. На одном из перекрестков женщина не пропустила «ГАЗель», двигавшуюся наперерез, и машины 

1 марта 2018, 03:35
В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

В блогах: самарцы предложили пересадить «чинуш» в «Газели»

Блогер Алексей Перезнатнов пишет о «газельных отголосках» в системе общественного транспорта Самары». «Некогда эти микроавтобусы различных модификаций были основной моделью на коммерческих маршрутах. Сейчас на весь город их осталось чуть более сотни. «Газели» в небольшом количестве есть лишь на 
27 февраля 2018, 12:02
Три человека пострадали в столкновении 4 автомобилей под Самарой

Три человека пострадали в столкновении 4 автомобилей под Самарой

Под Самарой в четверг, 22 февраля, произошло массовое ДТП. В столкновении четырех автомобилей пострадали три человека. Авария произошла в 9:30 на трассе Самара – Волгоград недалеко от Стромиловского кольца. Видео, снятое на месте аварии очевидцем, появилось в соцсети.

«Серьёзное 
22 февраля 2018, 03:12
Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

Из-за масленичных гуляний в центре Самары перекроют дороги

В конце этой недели из-за народных гуляний по случаю Масленицы в Самаре перекроют часть дорог в центре города.

С 0:00 16 февраля до 23:00 18 февраля будет запрещен въезд транспорта на площади Куйбышева. Напомним, именно там пройдет основная часть прозничных торжеств.

С 

14 февраля 2018, 09:08
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