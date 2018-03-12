36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани В ночь на 12 марта в Сызрани произошел крупный пожар. На улице Солнечной загорелся двухэтажный дом, а также постройки во дворе. Площадь возгорания составила около 450 квадратных метров. На его тушение отправились 36 пожарных на 8 машинах. Для борьбы с …