В Самаре в воскресенье, 4 марта, в результате ДТП у перекрестка улиц Авроры и Дыбенко пострадал человек. Там столкнулись иномарка Toyota Corolla и отечественный автомобиль «Лада Веста». «Тойотой» управлял 29-летний водитель. По версии полицейских, при повороте с ул. Авроры на ул. Дыбенко иномарка столкнулась с «Вестой». В ДТП пострадала пассажирка «Короллы».
«53-летняя женщина получила травму головы в виде ушиба. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Проводится проверка. Полицейские предоставили фото с места аварии.
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