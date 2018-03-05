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Материалы по теме:

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Нашли друг друга: 2 маршрутных ПАЗика столкнулись на площади Кирова в Самаре

Сегодня, 10 марта, на пересечении улицы Победы с проспектом Кирова, неподалеку с остановкой общественного транспорта, случилось ДТП. Там столкнулись 2 автобуса. Как пишут очевидцы в паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети ВК, автобус ПАЗик 268-го маршрута догнал ПАЗик 
10 марта 2018, 04:53
Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Жуткое ДТП на трассе «Самара-Бугуруслан»: женщина погибла, трое в больнице

Сегодня, 9 марта, рано утром в Самарской области на автотрассе Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом
 
По неустановленной пока причине, на 81 километре дороги лоб-в-лоб столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

В больницу после столкновения двух вазовских легковушек доставили обоих водителей и 

9 марта 2018, 04:27
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

Мужчина на снегоходе «выбил» с дороги пикап в Самарской области

6 марта авария произошла в Приволжском районе Самарской области. Примерно в 16:30 32-летний мужчина на снегоходе «Тайга» выезжал с прилегающей территории на главную дорогу. По правилам, он должен был пропустить едущий по трассе транспорт, но сельчанин этого не сделал. В 

7 марта 2018, 02:14
Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Один человек погиб и трое пострадали после столкновения легковушек в Самарской области

Полицейские выясняют подробности смертельного ДТП, случившегося в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Трагедия произошла в 19:30 6 марта на 81 километре трассы «Самара-Бугуруслан». При невыясненных обстоятельствах там столкнулись ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107. От удара погибла пассажирка «семерки». Травмы получили оба 

7 марта 2018, 01:04
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину

В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину

В Самаре сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 37-летнюю местную жительницу, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина 
26 февраля 2017, 05:49
Коммунальная авария на Дыбенко: дома без воды, пешеходы падают и мокнут (есть видео)

Коммунальная авария на Дыбенко: дома без воды, пешеходы падают и мокнут (есть видео)

Инцидент случился сегодня, 16 ноября, вечером. Несколько многоквартирных домов, расположенных вблизи места прорыва, остались без холодной воды. Затопило дворы на близлежащих улицах.

«Ручей растянулся на 1,5 километра. Этот поток течет вниз по дворам на Запорожскую, затем к Дыбенко и 
16 ноября 2016, 10:37
В Самаре автобус наехал на вышедшую у «Колизея» пассажирку

В Самаре автобус наехал на вышедшую у «Колизея» пассажирку

В понедельник, 24 октября, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Жительница Самары получила серьезные травмы, выходя из автобуса №23 на остановке у «Колизея», передает samru.ru.

Инцидент произошел на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской. По 
25 октября 2016, 11:34
8-месячная девочка пострадала в массовом ДТП в Самаре

8-месячная девочка пострадала в массовом ДТП в Самаре

Вчера в Самаре на улице Авроры произошло массовое ДТП. Примерно в 9 часов утра на участке дороги от Аэродромной в направлении улицы Мориса Тореза столкнулись семь автомобилей. В ДТП пострадал ребенок – 8-месячная девочка. Она находилась в специальном детском кресле 
6 июля 2016, 01:28
В Самаре дорогу на улице Дыбенко отремонтируют за 103 млн рублей

В Самаре дорогу на улице Дыбенко отремонтируют за 103 млн рублей

Городские власти ищут подрядчика для капитального ремонта улицы Дыбенко. В течение 2016-2017 годов планируют отремонтировать участок от улицы Аврора до улицы Советской Армии. Победителя тендера определят 4 июля.

Контракт должны заключить до ноября 2016 года, после чего начнутся работы. Завершить их 

14 июня 2016, 11:20
Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры

В ночь на 25 мая самарские пожарные выезжали на ликвидацию ЧП в Советском районе Самары. В 1:15 в МЧС поступило сообщение, что на улице Авроры горят сараи. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту ЧП 8 пожарных машин. В 

25 мая 2016, 11:09
В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы

В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы

Инцидент случился в Самаре вчера, 6 мая, поздно вечером на перекрестке Авроры и Гагарина. Прохожие вызвали скорую помощь для мужчины. Когда врачи прибыли на место, они обнаружили самарца с ранением грудной клетки, полученным по предварительной версии в результате выстрела из 

7 мая 2016, 04:43
Самолет экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажирки

Самолет экстренно сел в Самаре из-за смерти пассажирки

Сегодня утром в 7:00 по Москве самолет авиакомпании "Трансаэро", следовавший из Алма-Аты в столицу, был вынужден сесть в самарском Курумоче - одной из пассажирок стало плохо, у нее пропал пульс. Однако к тому моменту, когда прибыла карета скорой помощи и 
20 июля 2015, 01:35
В блогах: водитель скрылся с места ДТП на ул. Дыбенко в Самаре

В блогах: водитель скрылся с места ДТП на ул. Дыбенко в Самаре

В сообществе «Самарские водители» соцсети «ВКонтакте» выложили видео о том, как «17 июня во дворе дома № 122 по улице Дыбенко водитель на «Рено Дастер» притерся к «Шевроле Лачетти» и скрылся с места ДТП». Автор сообщения обращается к владельцу 
19 июня 2015, 09:16
В Самаре в ДТП на ул. Физкультурной пострадала 21-летняя пассажирка

В Самаре в ДТП на ул. Физкультурной пострадала 21-летняя пассажирка

22-летний водитель «ВАЗ-21070» при повороте на ул. Пугачевскую не пропустил иномарку Skoda Octavia.
1 декабря 2014, 11:29
В Волгограде таксист 16 часов возил по городу мертвую пассажирку

В Волгограде таксист 16 часов возил по городу мертвую пассажирку

28-летний житель Волгограда возил по городу мертвую знакомую девушку 16 часов подряд.
Таксист решил подвезти сильно выпившую знакомую, которой по пути стало плохо, и она решила отдохнуть в машине. Сам таксист тоже заснул через некоторое время. После пробуждения мужчина увидел, 

25 ноября 2014, 04:40
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