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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги

Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного 
3 декабря 2018, 11:53
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.

Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них 
3 декабря 2018, 09:54
Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry

В воскресенье вечером, 2 декабря, на пересечении улиц Свердлова и Победы в Сызрани, у ТЦ «Универмаг» столкнулись Toyota Camry и Lada Vesta. У легковушки отечественного производства был поврежден правый бок, а у иномарки - от удара была разбита передняя часть. 
3 декабря 2018, 08:09
Летели лоб в лоб: в Самаре на Южном мосту разбились две иномарки

Летели лоб в лоб: в Самаре на Южном мосту разбились две иномарки

Вчера, 1 декабря, около 19:00 в Самаре произошло серьезное ДТП на Южном мосту. По предварительным данным, неподалеку от завода "Мягкая кровля" столкнулись «лоб в лоб» два легковых автомобиля. Девушка-водитель на автомобиле "Киа" не справилась с управлением и выехала на полосу 

2 декабря 2018, 03:59
25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре

25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре

ДТП произошло в ночь с 1 на 2 декабря. За рулем "Делимобиля" машины находилась 25-летняя девушка, которая ехала по Московскому шоссе от Ново-Вокзальной в сторону Жигулевской. Напротив дома №236 а по Московскому шоссе она вылетела на газон и врезалась в 
2 декабря 2018, 02:44
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