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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
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3 декабря 2018, 11:53
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
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3 декабря 2018, 09:54
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Жительница Сызрани попала в больницу после ДТП с Lada Vesta и Toyota Camry
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3 декабря 2018, 08:09
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Летели лоб в лоб: в Самаре на Южном мосту разбились две иномарки
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2 декабря 2018, 03:59
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25-летняя автоледи на делимобиле протаранила ограждение на Московском шоссе в Самаре
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2 декабря 2018, 02:44