Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году. Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в …