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Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа
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3 июля 2018, 02:35
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Семь несанкционированных свалок ликвидируют в июле в Тольятти
Семь несанкционированных свалок уберут в Тольятти в течение июля. Об этом на аппаратном совещании рассказал руководитель департамента по городскому хозяйству Вадим Ерин. По его словам, четыре скопления мусора будут убраны в рамках заключенного госконтракта. По его условиям, подрядчик должен завершить …
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3 июля 2018, 02:08
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KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
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3 июля 2018, 11:38
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3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном
1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со …
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3 июля 2018, 09:44
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Теплоход врезался в пристань в Самарской области
Утром 2 июля в Самарской области произошло ЧП на воде. Как сообщает паблик «Самара Life», теплоход «Москва» протаранил пристань «Рождествено». О причинах аварии информации нет.
Как рассказывают очевидцы, судно сорвало несколько металлических листов и помяло себе борт. В …
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2 июля 2018, 01:41
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Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело
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29 июня 2018, 03:27
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Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти
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26 июня 2018, 10:12
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4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
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26 июня 2018, 08:13
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Женщина упала с балкона дома и погибла в Тольятти
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25 июня 2018, 02:53
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Появилось фото массового ДТП с участием автобуса и скорой помощи в Самаре
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22 июня 2018, 02:57
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Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре
21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».
Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара …
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21 июня 2018, 02:31
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Детей эвакуировали с пожара в детсаду в Тольятти
В Тольятти утром во вторник, 19 июня, из детского сада, расположенного в Автозаводском районе в 3б квартале, эвакуировали детей. По данным «Тлт.ру», в дошкольном учреждении случился пожар. По предварительной информации, никто не пострадал. Фото с места происшествия очевидец опубликовал …
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19 июня 2018, 12:44
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Вазовская «одиннадцатая» сгорела в Тольятти
18 июня в Тольятти случился пожар. Утром на Обводном шоссе между Васильевкой и Новозаводской улицей там загорелся автомобиль ВАЗ-2111. Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, автомобиль вспыхнул внезапно. Легковушку никто не тушил. Водителю оставалось только смотреть, как его …
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18 июня 2018, 12:33
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Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»
В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График …
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18 июня 2018, 11:38
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Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре
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5 июня 2018, 09:15
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41