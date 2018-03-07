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Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом
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9 марта 2018, 03:40
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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре
5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от …
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6 марта 2018, 08:58
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Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 03:30
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СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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5 марта 2018, 01:49
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Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 10:43
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Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани
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5 марта 2018, 09:56
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Жуткое ДТП в Самарской области: два человека погибли после столкновения легковушки и фуры под Сызранью
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1 марта 2018, 11:27
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Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани
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1 марта 2018, 10:10
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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани
Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
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28 февраля 2018, 02:08
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Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани
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16 февраля 2018, 10:32
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На Ильинском мосту в Сызрани «маршрутка» столкнулась с кроссовером Hyundai
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22 января 2018, 02:36