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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Сегодня, 9 марта, рано утром в самарском поселке Мехзавод случался крупный пожар. Там загорелся частный дом, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию площадь в 60 квадратных метров. На тушение выезжало пожарное подразделение из человек 16 личного 
9 марта 2018, 03:40
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

Пассажирский автобус въехал в остановку в Самаре

5 марта в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Около 23:00 на пересечении улиц Матросова и Вольской столкнулись иномарка и автобус ЛИАЗ, сообщает паблик «ДТП Самара». Судя по всему, водитель автобуса пытался избежать аварии, однако уклониться от 
6 марта 2018, 08:58
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре сотрудники регионального управления СК России возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек. Их тела  были найдены 1 марта в Куйбышевском районе на месте пожара - в сгоревшем частном доме на улице Большая Караванная. Погибли 59-летний хозяин дома и 
5 марта 2018, 01:49
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Щуку, больную рыбьим раком, поймал рыбак из Сызрани

Необычную рыбу поймал рыбак из Сызрани в Волге. На крючок Евгения Дмитриева попалась щука со странными красными наростами в Самаре. Мужчина сразу сообщил, что есть этот улов не намерен, и отдаст его собаке.

Рыбаки со стажем пояснили, что щука 
5 марта 2018, 09:56
Жуткое ДТП в Самарской области: два человека погибли после столкновения легковушки и фуры под Сызранью

Жуткое ДТП в Самарской области: два человека погибли после столкновения легковушки и фуры под Сызранью

Жуткая авария произошла 1 марта недалеко от села Репьевка Самарской области. Примерно в 6:40 на 868 километре трассы М-5 49-летний мужчина на автомобиле  Chevrolet Lacetti на полном ходу врезался в фуру Fоton. Большегруз встал на путепроводе из-за того, что в 
1 марта 2018, 11:27
Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани

Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани

В ночь на 1 марта в Сызрани сгорел автомобиль. ЧП произошло в военном городке, около дома №327 по улице Маршала Жукова. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать возгорание за несколько минут. Несмотря на оперативность сотрудников экстренных служб, автомобиль  Volkswagen Jetta, 
1 марта 2018, 10:10
Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
28 февраля 2018, 02:08
Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани

Пассажирский автобус расстреляли из пневматики в Сызрани

Днем 16 февраля в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. На проспекте Королева неизвестный злоумышленник расстрелял из пневматической винтовки автобус ПАЗ, ехавший по 28-му маршруту. У машины оказались пробиты два стекла. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, сообщает 
16 февраля 2018, 10:32
На Ильинском мосту в Сызрани «маршрутка» столкнулась с кроссовером Hyundai

На Ильинском мосту в Сызрани «маршрутка» столкнулась с кроссовером Hyundai

В понедельник, 22 января, произошла авария на Ильинском мосту в Сызрани.

В девятом часу утра здесь столкнулись пассажирский автобус Citrioen, который следовал на 65 маршруту, и кроссовер Hyundai. Оба транспортных средства ехали со стороны центра города по направлению к 
22 января 2018, 02:36
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