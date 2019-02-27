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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Рынок готового бизнеса для хипстеров в Самаре, как выяснилось, довольно узок, а наибольший интерес у них вызывают кофейни и смузи-бары, на которые приходится почти три четверти спроса. Точнее,  72%. Это данные января. На втором месте барбершопы – 27%. Тату-салоны собрали 
26 февраля 2019, 05:12
Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке

Житель областной столицы разместил необычный лот на сайте объявлений. Он продает старинный перстень с изумрудом, сделанный в Российской империи в конце XIX века. Собственник просит за раритет 200 тысяч рублей. Размер кольца — 19,5, а масса - 8,31 грамма. 
25 февраля 2019, 01:02
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот

В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной 
25 февраля 2019, 10:01
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.

«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. 

18 февраля 2019, 10:50
На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов

В Самаре в эти минуты проходит конференция реготделения Общероссийского народного фронта. Представили ОНФ подведут итоги работы за год, а также наметят планы на будущее. Уже известно, что главный акцент в работе общественной организации будет сделан на контроль за реализацией нацпроектов 
6 февраля 2019, 12:47
Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
В блогах: В Самару приедет патриарх Кирилл

В блогах: В Самару приедет патриарх Кирилл

Блогер Игорь Кондратьев анонсирует, что если в России и Самарской области в предстоящие 9 месяцев ничего кардинального не произойдет, то в сентябре 2019-го наш регион навестит глава РПЦ Кирилл. "Думаю, что к тому моменту под это мероприятие в области будет 
10 января 2019, 10:44
В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом

В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом

В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».

Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.

В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их 

31 июля 2018, 01:38
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
 
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете. 
 
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и 
23 июня 2018, 03:05
Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».

Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона 

19 июня 2018, 10:46
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

В Самару с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым осмотрела самую большую школу России в Южном Городе, передает корреспондент ТРК "ТЕРРА".

«В школе на 1500 мест - пять спортивных 

20 марта 2018, 03:00
В Самару прибыл председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

В Самару прибыл председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

В Самару с рабочим визитом приехал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. В первую очередь он принял участие в заседании координационного совета по развитию ветеранского движения при губернаторе Самарской области. 
30 января 2018, 05:22
Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма

Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма

Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
Речь, в частности, идет о популяризации туристских маршрутов по православным 

28 декабря 2017, 09:54
Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
Как сообщает «Коммерсант», курс ориентирован на подготовку подрастающего 

23 октября 2017, 11:03
В РПЦ предложили национализировать советские песни

В РПЦ предложили национализировать советские песни

Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».

28 сентября 2017, 02:11
В Софийский собор вложат 119 миллионов рублей

В Софийский собор вложат 119 миллионов рублей

Завершение строительства Софийского собора, расположенного в Самаре на пересечении улиц Лесной и Соколова, обойдется областному бюджету в 119 миллионов рублей. Деньги выделят в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Напомним, храм в шатровом византийском стиле возводит 

25 сентября 2017, 04:19
Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора

Сегодня об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Самарской области. Речь идет о старообрядческом распятии и 16 старинных иконах: «Св. Евангилист Иоаннь», «Воскресение Христово», «Пресвятая Богородица Казанская», «Смоленская пресвятая Богородица», «Святой Николай Угодник» (2 шт), «Спас Вседержитель» (4 шт), «Божья Матерь», 

27 декабря 2016, 05:44
Посол Франции в России приедет в Тольятти

Посол Франции в России приедет в Тольятти

2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.

Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской 
29 октября 2016, 04:41
В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита

В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита

В пятницу, 23 сентября, в Самаре пройдет открытие уникального турнира по дзюдо Кубок Митрополита Самарского и Сызранского. На татами МТЛ-Арены выйдут больше трехсот юных спортсменов со всей России.
 
Появлению дзюдо в России во многом способствовал святитель Николай, основатель православной 

22 сентября 2016, 10:27
Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий

Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий

Ему исполняется 65 лет. Духовным пастырем для православных верующих жителей 63 региона Сергий стал 23 года назад в сане Архиепископа Самарского и Сызранского. А новообразованную Самарскую митрополию он возглавил в 2012 году. Родился Сергий в крестьянской семье в Ростовской области, окончил 
14 апреля 2016, 01:09
Заслуги самарского губернатора высоко оценил Патриарх Кирилл

Заслуги самарского губернатора высоко оценил Патриарх Кирилл

Вклад губернатора Самарской области в подготовку и распространение «Православной энциклопедии» высоко оценил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Напомним, Николай Меркушкин вместе с первыми лицами российского правительства входит в состав  Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию данной книги. 
25 марта 2016, 05:19
Патриарх Кирилл проведет «прямую линию» для церковных соцработников

Патриарх Кирилл проведет «прямую линию» для церковных соцработников

3 сентября в прямом эфире телеканала «Союз» высшее духовное лицо России ответит на вопросы участников 5-го Общецерковного съезда по соцслужению. 
28 августа 2015, 07:44
В Самаре ждут главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина

В Самаре ждут главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина

Председатель СК РФ может приехать на открытие Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти юных героев Отечества и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Следственного комитета.
 
Грядущий турнир на призы председателя Следственного комитета Российской Федерации - пятый по счету. Первый состоялся в 
21 августа 2015, 03:34
В Самаре пройдет общегородской праздник Яблочный Спас

В Самаре пройдет общегородской праздник Яблочный Спас

19 августа в областной столице отпразднуют Яблочный Спас. Он будет проводиться уже во второй раз по инициативе Союза садоводов России при поддержке областной епархии и администрации Самары. К празднику для жителей каждого из районов города испекут большие яблочные пироги. Кроме 
14 августа 2015, 04:23
Патриарх Кирилл просит у Госдумы запретить аборты

Патриарх Кирилл просит у Госдумы запретить аборты

С таким предложением епископ РПЦ выступил перед парламентариями сегодня в рамках рождественской встречи. По его словам, женщины идут на преступление перед ещё нерождёнными детьми, как правило, из-за сложностей с жильём и деньгами, а также идут на поводу у родственников. Однако 

22 января 2015, 03:26
Митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию и Владимиру Аветисяну вручены регалии почетных граждан Самары

Митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию и Владимиру Аветисяну вручены регалии почетных граждан Самары

Во вторник, 16 декабря, на пленарном заседании Самарской городской думы митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию и председателю Самарского регионального отделения, члену бюро центрального совета СоюзМаш России, заместителю председателя ООО «УК «Роснано», советнику генерального директора ГК «Ростех» Владимиру Аветисяну были вручены 
16 декабря 2014, 05:16
Митрополит Самарский и Сызранский Сергий и меценат Владимир Аветисян стали почетными гражданами Самары

Митрополит Самарский и Сызранский Сергий и меценат Владимир Аветисян стали почетными гражданами Самары

В Самаре стало больше почетных граждан. К списку из 57 узнаваемых имен, среди которых Петр Алабин, Антон Шихобалов, Дмитрий Козлов, Эльдар Рязанов, добавились еще два. Депутаты городской думы на время обсуждения вопроса и закрытого голосования попросили прессу удалиться. Из шести 

3 июля 2014, 06:06
В самарском католическом костеле освятили новый орган

В самарском католическом костеле освятили новый орган

В областной столице 29 июня в католическом костеле освятили новый орган, сообщают местные СМИ. Орган Johannus Ecclesia T-250 был приобретен на пожертвования верующих из Германии и России.
Для освящения нового инструмента из Саратова прибыл генеральный викарий епископа Клеменса Пиккеля священник 

1 июля 2014, 10:53
В Самарскую область приедет делегация Критской православной церкви

В Самарскую область приедет делегация Критской православной церкви

Самарская епархия сообщает: в День Святой Троицы 8 июня в 9 часов начнется Великое освящение Троицкой церкви Свято-Богородичного Казанского монастыря села Винновка, что в Ставропольском районе Самарской области. Чин Великого освящения возглавит митрополит Петры и Херсониса Критской православной церкви Нектарий 

2 июня 2014, 01:08
В Самарской области освятят самые аварийные дороги

В Самарской области освятят самые аварийные дороги

Служители церкви Самарской области начали освящать самые разбитые дороги губернии. Как сообщает сайт регионального управления ГИБДД, необычная акция по освящению участка состоялась на 101-м и 115-м километрах автодороги «Самара - Ульяновск». Там за последний год значительно увеличилось число ДТП с 

26 февраля 2014, 12:26
В Самаре освящены колокола строящегося Софийского собора

В Самаре освящены колокола строящегося Софийского собора

Митрополит Самарский и Сызранский Сергий освятил колокола строящегося в Самаре Софийского собора. Самый большой колокол будущей звонницы весит 6100 килограммов. Самый маленький - всего 6. Они отлиты на знаменитом заводе в Каменске-Уральском из специального сплава. Звучание каждого из 11 колоколов 

17 декабря 2013, 05:13
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй обсудили отношения России и Грузии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй обсудили отношения России и Грузии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй на двусторонней встрече, которая состоялась в Москве, среди прочих вопросов обсудили попытки двух Церквей участвовать в нормализации отношений между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу патриаршей 

24 июля 2013, 05:48
Самарские священники будут проводить семинары для курсантов института ФСИН

Самарские священники будут проводить семинары для курсантов института ФСИН

В честь Пасхи, которую накануне отмечали православные христиане, церковь заключила соглашение о сотрудничестве с Самарским юридическим институтом ФСИН России.

В рамках соглашения на базе Самарского юридического института ФСИН представители епархий и учебного заведения будут проводить совместные обучающие семинары. По вопросам православной 

7 мая 2013, 08:47

"Самара без сирот" ищет спонсоров

"Самара без сирот" - интернет-ресурс с таким названием уже заработал в тестовом режиме. Его главное отличие от официальных страниц с подобным содержимым - видеоанкеты детей, которые ждут приемных родителей. Ведь традиционная фотография и сухая информация в анкете не могут дать 

4 апреля 2013, 12:03
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