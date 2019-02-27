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Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров
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26 февраля 2019, 05:12
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Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке
Житель областной столицы разместил необычный лот на сайте объявлений. Он продает старинный перстень с изумрудом, сделанный в Российской империи в конце XIX века. Собственник просит за раритет 200 тысяч рублей. Размер кольца — 19,5, а масса - 8,31 грамма. …
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25 февраля 2019, 01:02
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
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25 февраля 2019, 10:01
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
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23 февраля 2019, 12:58
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Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала
Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.
«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. …
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18 февраля 2019, 10:50
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На конференции самарского ОНФ заявлено открытие в регионе 28 новых детских садов
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6 февраля 2019, 12:47
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Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта
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5 февраля 2019, 12:34
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В блогах: В Самару приедет патриарх Кирилл
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10 января 2019, 10:44
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В Самаре заработал кинотеатр под открытым небом
В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».
Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.
В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их …
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31 июля 2018, 01:38
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Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти
В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и …
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23 июня 2018, 03:05
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Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре
В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».
Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона …
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19 июня 2018, 10:46
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Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре
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4 июня 2018, 04:24
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30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре
Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных …
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23 мая 2018, 10:02
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Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару
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20 марта 2018, 03:00
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В Самару прибыл председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
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30 января 2018, 05:22
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Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма
Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
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28 декабря 2017, 09:54
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Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
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23 октября 2017, 11:03
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В РПЦ предложили национализировать советские песни
Первый заместитель руководителя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил, что необходимо национализировать такие известные советские песни, как «Темная ночь», «Эх, дороги» и ряд других, написанных много лет назад по госзаказу. Представителя РПЦ цитирует «Интерфакс».
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28 сентября 2017, 02:11
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В Софийский собор вложат 119 миллионов рублей
Завершение строительства Софийского собора, расположенного в Самаре на пересечении улиц Лесной и Соколова, обойдется областному бюджету в 119 миллионов рублей. Деньги выделят в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Напомним, храм в шатровом византийском стиле возводит …
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25 сентября 2017, 04:19
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Самарская епархия получила в дар старинные иконы, изъятые у вора
Сегодня об этом сообщает пресс-служба судебных приставов Самарской области. Речь идет о старообрядческом распятии и 16 старинных иконах: «Св. Евангилист Иоаннь», «Воскресение Христово», «Пресвятая Богородица Казанская», «Смоленская пресвятая Богородица», «Святой Николай Угодник» (2 шт), «Спас Вседержитель» (4 шт), «Божья Матерь», …
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27 декабря 2016, 05:44
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Посол Франции в России приедет в Тольятти
2 и 3 ноября Тольятти посетит официальная делегация Посольства Франции в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным Полномочным Послом Республики Жан-Морисом Рипером, передает портал TLTgorod.
Программой визита запланирована встреча с руководством Автограда и АвтоВАЗа, участие в церемонии открытия русско-французской …
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29 октября 2016, 04:41
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В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита
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22 сентября 2016, 10:27
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Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий
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14 апреля 2016, 01:09
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Заслуги самарского губернатора высоко оценил Патриарх Кирилл
Вклад губернатора Самарской области в подготовку и распространение «Православной энциклопедии» высоко оценил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Напомним, Николай Меркушкин вместе с первыми лицами российского правительства входит в состав Наблюдательного, Общественного и Попечительского Советов по изданию данной книги. …
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25 марта 2016, 05:19
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Патриарх Кирилл проведет «прямую линию» для церковных соцработников
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28 августа 2015, 07:44
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В Самаре ждут главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина
Председатель СК РФ может приехать на открытие Всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти юных героев Отечества и погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Следственного комитета.
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21 августа 2015, 03:34
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В Самаре пройдет общегородской праздник Яблочный Спас
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14 августа 2015, 04:23
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Патриарх Кирилл просит у Госдумы запретить аборты
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22 января 2015, 03:26
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Митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию и Владимиру Аветисяну вручены регалии почетных граждан Самары
Во вторник, 16 декабря, на пленарном заседании Самарской городской думы митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию и председателю Самарского регионального отделения, члену бюро центрального совета СоюзМаш России, заместителю председателя ООО «УК «Роснано», советнику генерального директора ГК «Ростех» Владимиру Аветисяну были вручены …
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16 декабря 2014, 05:16
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Митрополит Самарский и Сызранский Сергий и меценат Владимир Аветисян стали почетными гражданами Самары
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3 июля 2014, 06:06
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В самарском католическом костеле освятили новый орган
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1 июля 2014, 10:53
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В Самарскую область приедет делегация Критской православной церкви
Самарская епархия сообщает: в День Святой Троицы 8 июня в 9 часов начнется Великое освящение Троицкой церкви Свято-Богородичного Казанского монастыря села Винновка, что в Ставропольском районе Самарской области. Чин Великого освящения возглавит митрополит Петры и Херсониса Критской православной церкви Нектарий …
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2 июня 2014, 01:08
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В Самарской области освятят самые аварийные дороги
Служители церкви Самарской области начали освящать самые разбитые дороги губернии. Как сообщает сайт регионального управления ГИБДД, необычная акция по освящению участка состоялась на 101-м и 115-м километрах автодороги «Самара - Ульяновск». Там за последний год значительно увеличилось число ДТП с …
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26 февраля 2014, 12:26
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В Самаре освящены колокола строящегося Софийского собора
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17 декабря 2013, 05:13
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй обсудили отношения России и Грузии
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24 июля 2013, 05:48
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Самарские священники будут проводить семинары для курсантов института ФСИН
В честь Пасхи, которую накануне отмечали православные христиане, церковь заключила соглашение о сотрудничестве с Самарским юридическим институтом ФСИН России.
В рамках соглашения на базе Самарского юридического института ФСИН представители епархий и учебного заведения будут проводить совместные обучающие семинары. По вопросам православной …
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7 мая 2013, 08:47
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"Самара без сирот" ищет спонсоров
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4 апреля 2013, 12:03
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