В Самаре на Владимирской из-за пожара в лифте эвакуировали 50 человек Накануне в Самаре пожарные провели эвакуацию в одном из домов на улице Владимирской. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 3 декабря в одиннадцатом часу вечера. В шахте лифта загорелся электрокабель.



К месту ЧП направили 14 пожарных на трех машинах. …