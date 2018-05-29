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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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  "Y88P"
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Материалы по теме:

Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре

В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. 
26 апреля 2018, 12:15
Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре

В Самаре началась текстовая «твиттер-трансляция» сноса двухэтажного строения, расположенного у шоколадной фабрики. Первый 
17 апреля 2018, 05:36
В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Организацию 
7 февраля 2018, 09:52
Самарский ледовый дворец сровняли с землей

Самарский ледовый дворец сровняли с землей

В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта -  группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке 
6 октября 2017, 04:10
В Самаре на Владимирской из-за пожара в лифте эвакуировали 50 человек

В Самаре на Владимирской из-за пожара в лифте эвакуировали 50 человек

Накануне в Самаре пожарные провели эвакуацию в одном из домов на улице Владимирской. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 3 декабря в одиннадцатом часу вечера. В шахте лифта загорелся электрокабель.

К месту ЧП направили 14 пожарных на трех машинах.
4 декабря 2015, 01:57
Около 100 объектов культурного наследия будет выставлено на ВДНХ

Около 100 объектов культурного наследия будет выставлено на ВДНХ

14-16 октября на ВДНХ на выставке "denkmal Москва" будет представлено примерно 100 экспонатов культурного наследия. Российские и зарубежные учреждения (институты, музеи, компании-производители реставрационных материалов и т.д.), которые будут участвовать в мероприятии, покажут лучшие образцы восстановления и использования исторических и культурных 
21 июля 2015, 04:47
В Самаре продолжается борьба с незаконной рекламой

В Самаре продолжается борьба с незаконной рекламой

В первую очередь от незаконных рекламных щитов очищают исторический центр Самары и дороги, которые предстоит ремонтировать в этом году. Щиты ликвидируют только вечером, чтобы не мешать движению транспорта.

Марат Денисов, директор компании-подрядчика:
- Мы должны снести более 500 тонн металлоконструкций (12 

16 апреля 2014, 05:08
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