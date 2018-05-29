В Самаре администрация Железнодорожного района намерена снести павильон «Продукты», расположенный на улица Владимирской, около дома номер 45. Объект вносят в реестр незаконно установленных на территории района нестационарных объектов потребрынка. Чиновники опубликовали обращение к владельцу торговой точки с предложением о добровольном вывозе павильона и явке в администрацию Железнодорожного внутригородского района для выяснения правомерности установки данных объектов в срок до 31 мая, указано на сайте районной администрации.
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Незаконный торговый павильон у больницы Пирогова сносят в Самаре
В Самаре в среду, 25 апреля, начался снос торгового павильона, расположенного у больницы Пирогова, на пересечении Полевой и Ленинской. Демонтаж незаконного строения начали в принудительном порядке по решению суда, сообщили судебные приставы. Затраты на проведение работ будут взыскивать с должника. …
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26 апреля 2018, 12:15
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Началась трансляция сноса автомойки с кафе у шоколадной фабрики в Самаре
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17 апреля 2018, 05:36
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В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Организацию …
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7 февраля 2018, 09:52
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Самарский ледовый дворец сровняли с землей
В Самаре завершился демонтаж надземной части ледового Дворца спорта ЦСК ВВС на улице Молодогвардейской, сообщает подрядчик объекта - группа «КрашМаш». При работах использовалась уникальная техника, аналогов которой крайне мало на территории России, утверждают в компании. Сейчас рабочие приступили к разборке …
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6 октября 2017, 04:10
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В Самаре на Владимирской из-за пожара в лифте эвакуировали 50 человек
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4 декабря 2015, 01:57
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Около 100 объектов культурного наследия будет выставлено на ВДНХ
14-16 октября на ВДНХ на выставке "denkmal Москва" будет представлено примерно 100 экспонатов культурного наследия. Российские и зарубежные учреждения (институты, музеи, компании-производители реставрационных материалов и т.д.), которые будут участвовать в мероприятии, покажут лучшие образцы восстановления и использования исторических и культурных …
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21 июля 2015, 04:47
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В Самаре продолжается борьба с незаконной рекламой
В первую очередь от незаконных рекламных щитов очищают исторический центр Самары и дороги, которые предстоит ремонтировать в этом году. Щиты ликвидируют только вечером, чтобы не мешать движению транспорта.
Марат Денисов, директор компании-подрядчика:
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16 апреля 2014, 05:08