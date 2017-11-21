Продюсерский центр «Синяя птица» оплатил штраф в 200 000 рублей после концерта в Сызрани. Речь идет о шоу солиста Александра Дроздова, состоявшемся в ДК «Горизонт» в ноябре 2015 года, указано в сообщении Самарской УФАС. В афише сообщалось, что он выступит перед зрителями вместе с группой «Синяя птица».
«Зритель концерта - житель г. Сызрань, ожидавший увидеть группу в полном составе, обратился в Самарское УФАС России с жалобой на недостоверную информацию в рекламных материалах», - сообщает Самарское УФАС.
В апреле 2016 года на рекламодателя - продюсерский центр «Синяя птица» наложили штраф в 100 тысяч рублей. Но в установленный законом срок эта сумма не была оплачена. Поэтому антимонопольщики обратились в суд для взыскания с организации штрафа в двойном размере. 20 ноября сумма была выплачена.
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