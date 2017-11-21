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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Водитель Granta погиб в ДТП с 4 грузовиками на М-5 у Сызрани

В пятницу, 17 ноября, в Самарской области на территории Сызранского района произошло массовое ДТП. На 865 километре трассы М-5 столкнулись 4 грузовика и Lada Granta, сообщила поисково-спасательная служба Самарской области.

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В Сызрани прошли финальные поединки открытого Кубка Самарской области по греко-римской борьбе. В торжественном открытии турнира приняли участие врио губернатора Дмитрий Азаров и трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин.

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В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году

В Сызрани обустроят велодорожки к 2018 году

Осенью 2018 года в Сызрани планируют ввести в эксплуатацию новую дорогу с велодорожками. Об этом стало известно во вторник, 14 ноября. Сызрань посетили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр 

15 ноября 2017, 10:39
В блогах: Клен над речной волной

В блогах: Клен над речной волной

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в соцсети твиттер сообщил, что в Самару уже доставлена скульптурная композиция, посвященная 40-летию исполнения песни «Клен» ВИА «Синяя птица». Бронзовый памятник изготовил скульптор Константин Чернявский. Открытие запланировано на май 2016 года. К этому событию планируют 
1 октября 2015, 09:26
Бронзовый «Клен» в честь песни «Синей Птицы» поставят в Самаре в мае

Бронзовый «Клен» в честь песни «Синей Птицы» поставят в Самаре в мае

Появилось фото скульптурной композиций, посвященной 40-летию исполнения песни «Клен» ВИА «Синяя птица». Памятник уже доставлен в Самару. Скульптуру «Клен» из бронзы изготовил Константин Чернявский. Открытие композиции запланировано на май 2016 года. К этому событию хотят организовать концерт с участием «Синей 
30 сентября 2015, 10:24
В Самаре установят памятник в честь песни ВИА «Синяя птица»

В Самаре установят памятник в честь песни ВИА «Синяя птица»

40 лет назад впервые была исполнена песня «Клен».
27 апреля 2015, 09:44
В память о Джоне и Джордже поет легендарная

В память о Джоне и Джордже поет легендарная "Синяя птица"

На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" вышла группа-легенда "Синяя птица". Меломанам они дарят как свои хиты, проверенные годами, так и кавер-версии песен ливерпульской четверки.

Напомним, в эти минуты в Самаре проходит традиционный концерт-посвящение Джону Леннону и Джорджу Харрисону. 
13 декабря 2014, 08:27
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