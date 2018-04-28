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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Назван новый главный кадровик в мэрии Самары

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Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

Пик паводка в Самарской области придется на 21-22 апреля

В главном управлении МЧС России по Самарской области состоялся брифинг, посвященный паводковой обстановке в регионе. По словам руководителя управления Олега Бойко, наибольший подъем воды придется на период с 21 апреля по 1 мая. Связано это будет со сбросами с Жигулевской 
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Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. 

10 апреля 2018, 09:48
Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
По факту взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре возбуждено уголовное дело

По факту взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Димитрова. Основанием для этого стали нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, что ЧП 

6 февраля 2018, 11:59
В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в доме на улице Димитрова в Самаре пострадали четыре человека

В Самаре устраняют последствия ЧП в одном из жилых домов на улице Димитрова. Накануне там прогремел взрыв, в результате которого частично обрушилась внешняя стена. По последним данным, в результате ЧП пострадали 4 человека. Двоим из них была оказана помощь на 

6 февраля 2018, 10:49
Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Толщина льда на Волге в районе Самары в настоящее время не достигает 10 сантиметров. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предупредил горожан об опасности выхода на тонкий лед. Он сообщил, что ледовый покров на акватории Волги неоднородный, 
11 января 2018, 12:33
При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

Взрыв бытового газа в четырехэтажном доме в Волгограде унес жизни двух человек, еще 5 пострадали. Об этом ТАСС заявили в Центре медицины катастроф.
Взрыв прогремел сегодня днем. В итоге обрушился подъезд.
По предварительной информации, причиной могло оказаться нарушение техники безопасности 

16 мая 2017, 03:47
Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в Башкирии

Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме в Башкирии

В Башкирии в квартире многоэтажки произошел взрыв бытового газа. Эта трагедия, случившаяся сегодня, 30 января, стала причиной смерти местного жителя.
Все произошло в жилом доме по улице Федора Алексеева в Белорецке. Информация о взрыве и пожаре поступила в 14.08. К 

30 января 2017, 05:32
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