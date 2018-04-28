Пенсионер едва не погиб при взрыва газа на Садовой, 15 человек не могут попасть домой.
Вчера, 27 апреля, около 18:30 вечера случился пожар в квартире площадью 129 квадратных метров верхнего этажа 10-этажного дома №229 на улице Садовой в районе перекрестка с Ульяновской.
В результате квартира, где произошел хлопок и пожар, получила серьезные повреждения, там выбило две стены.
На место происшествия побывали глава Самары Елена Лапушкина и начальник областного ГУ МЧС Олег Бойко.
Предположительно, хлопок, после которого начался пожар, произошел в квартире.
Последствия взрыва газа оказались неблагоприятными для жильцов соседних квартир и хозяина жилого помещения, где и произошел пожар. 61-летний мужчина серьезно пострадал, его госпитализировали в больницу имени Пирогова. Без крова остались пятнадцать человек. Их эвакуировали, вернуться в свои квартиры люди не могут, так как есть вероятность обрушения конструкций.
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