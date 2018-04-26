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Материалы по теме:

Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Цветном бульваре был ранен мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что все стало следствием пьяной посиделки. 60-летний мужчина и его гость поссорились во время распития спиртного. 

26 апреля 2018, 06:01
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти

ДТП сразу с двумя пострадавшими произошло 25 апреля в Тольятти. 55-летний водитель на пикапе «Toyota» ехал в жилой зоне бульвара Королева со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. На одном из участков мужчина не уступил дорогу мотоциклу. Произошло столкновение, 

26 апреля 2018, 01:24
Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти

Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры 

26 апреля 2018, 09:58
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

24 апреля в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. В 17:25 на 1191 км железной дороги, на пикете № 9 под колесами грузового поезда оказался 85-летний мужчина. По данным транспортной прокуратуры, произошел несчастный случай. Пожилой человек переходил пути 

25 апреля 2018, 09:49
Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области

22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.

Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты 
23 апреля 2018, 11:24
Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары

18 апреля ЧП случилось на одной из турбаз в Самарской области. В протоке Тушинская Воложка около острова Быстренький был обнаружен труп неизвестного мужчины. Спасатели доставили сотрудников МВД к месту трагедии.

Погибший был извлечен из воды и доставлен на Центральную спасательную станцию 

19 апреля 2018, 08:10
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе‍ в Самаре

В Самаре после пожара в подвале дома на Мехзаводе найден мертвым неизвестный мужчина. ЧП произошло в ночь на 5 апреля. Пожарные получили вызов в 2:38. В подвале дома на улице 15 квартал горели вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. 
5 апреля 2018, 12:19
Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

В Самарской области на 13 километре дороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чеснаковка – Русская Селитьба произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и машины «КамАЗ». ДТП произошло во вторник, 16 января, около трех часов дня.

Отечественным внедорожником, ехавшим со 
17 января 2018, 01:30
У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер

В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.

«По предварительной информации полицейских на 

18 декабря 2017, 04:20
В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 

24 ноября 2017, 03:50
В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»

Во вторник, 21 ноября, в Самаре под колеса автомобиля Toyota попал 70-летний пенсионер. ДТП произошло около 11 часов утра на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда. В народе, после большого числа ДТП с участием пожилых пешеходов, этот 

22 ноября 2017, 04:53
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