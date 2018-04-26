|
Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»
|
26 апреля 2018, 06:01
|
Водитель пикапа сбил мотоциклиста с пассажиром в Тольятти
|
26 апреля 2018, 01:24
|
Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти
Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры …
|
26 апреля 2018, 09:58
|
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти
|
26 апреля 2018, 09:20
|
Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области
|
25 апреля 2018, 09:49
|
Неизвестный поезд отрезал голову мужчине в Самарской области
22 апреля стало известно о смертельном ЧП в Похвистневском районе Самарской области. Около 18:15 на железнодорожных путях около станции Похвистнево было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Погибшего переехал поезд. Ему отрезало ноги и голову.
Обстоятельства происшествия выясняются. В частности, специалисты …
|
23 апреля 2018, 11:24
|
Утопленника нашли на турбазе на острове Быстренький у Самары
|
19 апреля 2018, 08:10
|
Мужчина погиб при пожаре в подвале дома на Мехзаводе в Самаре
|
5 апреля 2018, 12:19
|
Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги
|
17 января 2018, 01:30
|
У Самары на М-5 под колесами черной «Приоры» погиб пенсионер
В воскресенье, 17 декабря, на трассе М-5 «Урал» у Самары, на территории Красноярского района, произошло смертельное ДТП. Под колесами черной «Приоры» погиб 60-летний пенсионер. Это произошло около 22:30. Легковушкой, двигавшейся со стороны Челябинска, управлял 41-летний водитель.
«По предварительной информации полицейских на …
|
18 декабря 2017, 04:20
|
В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера
В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома …
|
24 ноября 2017, 03:50
|
В Самаре пенсионер попал под иномарку на «проклятом месте»
|
22 ноября 2017, 04:53