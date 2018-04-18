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Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о 
18 апреля 2018, 04:23
Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

Доцент университета задержан по подозрению в получении взятки в Тольятти

В Тольятти полицейские задержали доцента университета по подозрению в получении взятки. По данным силовиков, в марте 2018 года подозреваемый 1976 года рождения получил в своем рабочем кабинете деньги от студента, у которого были академические долги. Сумма незаконного денежного вознаграждения – 

18 апреля 2018, 02:11
Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

Чехи совершили кругосветку на вазовской «копейке» и едут в Тольятти

В музей АвтоВАЗа приедет «копейка» из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem". Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в Тольятти. Ребята 
18 апреля 2018, 01:11
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

17 апреля крупное ДТП произошло в Промышленном районе Самары. Примерно в 19:30 в районе дома №1 по улице Железной Дивизии водитель грузовика КамАЗ уснул за рулем. Машина потеряла управление, заехала на тротуар и снесла на полном ходу три торговых павильона.
18 апреля 2018, 11:03
На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Ставропольском районе произошла авария с пострадавшими. Примерно в 03:45 26-летний водитель иномарки «Citroen» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» в сторону села Выселки. В какой-то момент автомобилист превысил скорость, а затем не справился с управлением 
17 апреля 2018, 03:05
Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

14 апреля в одну из городских больниц доставили 11-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Ее привезли из фитнес-клуба в Автозаводском районе, где она потеряла сознание. 
17 апреля 2018, 03:01
Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

Женщину, которая везла коляску с ребенком, сбил автомобиль в Сызрани

ДТП с участием ребенка произошло 16 апреля в Сызрани. Случилось оно около 11:00 в Опорном переулке. Там автомобиль «BMW» сбил 54-женщину. Она шла по дороге с коляской, в которой находился 2-летний ребенок.

В результате аварии жительница города серьезных травм 
17 апреля 2018, 09:59
4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая 
14 апреля 2018, 02:36
Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре

Бензовоз протаранил 3 легковушки в Самаре на Авроре

Сегодня, 14 апреля, рано утром в Самаре на пересечении улиц Мориса Тореза и Авроры произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. По версии полицейских, водитель бензовоза "Мерседес" уснул за рулем и протаранил 3 легковых автомобиля.
 
Авария 
14 апреля 2018, 02:10
Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Грузовик съехал и опрокинулся в кювет в Самарской области

Утром 12 апреля в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза. 29-летний водитель автомобиля «Mercedes» ехал по дороге Самара - Большая Черниговка в направлении границы с Казахстаном. На одном из участков трассы мужчина не справился с управлением и 

13 апреля 2018, 03:35
По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

По вине лихача 25-летний тольяттинец разбил себе голову

В ночь на понедельник, 2 апреля в Тольятти произошла автоавария. 28-летний водитель на «Subaru Forester» ехал по Автозаводскому шоссе. На перекрестке с улицей А. Кудашева он начал делать поворот налево. При этом мужчина не пропустил «Mazda CX-5», за рулем которого 

3 апреля 2018, 03:04
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