17 апреля ДТП с участием пешехода произошло в Тольятти. 70-летний мужчина на автомобиле KIA ехал по бульвару 50 лет Октября. На одном из участков под колесами иномарки оказалась 61-летняя женщина. В момент аварии она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. После оказания медицинской помощи женщине было назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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