2
59
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе, и украл золотые украшения в Сызрани

Подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе, и украл золотые украшения в Сызрани

На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался 

25 марта 2018, 10:57
Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. 

22 марта 2018, 07:23
«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре

«ВАЗ 2115» и «Газель» столкнулись и врезались в снежный вал в Самаре

В Самаре на улице Мориса Тореза в среду, 21 марта, произошло ДТП с 
22 марта 2018, 01:31
В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент 

22 марта 2018, 01:04
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

За помощью в полицию обратилась сотрудница офиса в Безенчукском районе. У нее украли мобильный телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что к ней пришел клиент. Она отлучилась, чтобы выдать ему необходимое оборудование, оставив свой аппарат на столе. Когда мужчина 

20 марта 2018, 12:52
Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
На взятке попался глава села в Сызранском районе

На взятке попался глава села в Сызранском районе

В Сызранском районе возбуждено уголовное дело против главы села Троицкое. Он подозревается в получении взятки.

По информации следствия, 16 января чиновник получил от посредника 46 тысяч рублей. Деньги предназначались для того, чтобы администрация заключила с одним из предпринимателей безвозмездный договор на 

2 марта 2018, 11:45
Два человека пострадали в результате столкновения фуры и «Opel Astra» в Сызранском районе

Два человека пострадали в результате столкновения фуры и «Opel Astra» в Сызранском районе

ДТП с двумя пострадавшими произошло утром 1 февраля в Сызранском районе. Водитель грузовика MAN ехал по трассе М-5 в направлении Самары. На одном из участков дороги шофер пошел на обгон машины и не справился с управлением. В итоге фура врезалась 

2 февраля 2018, 01:02
В блогах: филиал Урала в Самарской области

В блогах: филиал Урала в Самарской области

Блогер 63r рассказывает про Чертов палец - необычный объект природы в Сызранском районе. "Чертов палец - это своего рода маленький "заменитель" Урала. Все то же самое, только сильно меньше. А по сути это небольшой валун-останец, перемещенный массой льда во 
11 января 2017, 09:50
В блогах: путешествие по Сызранскому району

В блогах: путешествие по Сызранскому району

Блогер savin_andrey поделился своими впечатлениями и фотографиями от поездки по Сызрани и ее окрестностям. Часть поста посвящена знаменитому Александровскому железнодорожному мосту. Он был открыт в 1880 году. На тот момент сооружение было самым длинным в Европе и круто изменило 
17 июня 2016, 05:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх