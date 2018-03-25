На днях в полицию Сызрани обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что из ее квартиры украли золотые украшения на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Прибывшие на место правоохранители первым делом поговорили с внуком потерпевшей. Оказалось, что парнишка некоторое время назад оставался …