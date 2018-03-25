На днях в полицию поступило сообщение об ограблении пенсионера в Сызранском районе. 56-летний мужчина вышел из своего дома, а когда вернулся, обнаружил, что из его жилища пропали 6 700 рублей.
На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что потерпевший стал жертвой собственной беспечности. Выходя на улицу, он забыл закрыть дверь. В этот момент преступник и проник в дом.
В ходе следствия стражам порядка удалось установить, что пенсионера обокрал его приятель. Во время допроса мужчина признался, что знал, где его знакомый хранит деньги. Улучив момент, он забрал их, и потратил на спиртное.
На задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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