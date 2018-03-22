Вечером 21 марта в Жигулевске произошло ДТП. Примерно в 19:45 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по улице Никитина. Около дома №23 под колесами легковушки оказалась 69-летняя женщина. Она стояла на обочине, дожидаясь пока машина проедет. Женщина получила травмы ноги. После оказания медицинской помощи пострадавшей назначено амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Не исключено, что автомобилист был пьян. По информации полиции, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
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