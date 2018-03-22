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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
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Один человек погиб в результате столкновения грузовика и легковушки в Большеглушицком районе

Крупное ДТП произошло 21 марта в Большеглушицком районе Самарской области. Все случилось около 20:00 на 112-м километре трассы Самара — Большая Черниговка. При обстоятельствах, которые сейчас выясняются, на дороге столкнулись Lada Priora и большегруз. От удара легковушка буквально сложилась напополам.

В 

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4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

4 человека ранены в ДТП из-за пьяного водителя в Самарской области

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Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Два человека пострадали после столкновения легковушки и внедорожника в Тольятти

Утром 19 марта в Тольятти произошло ДТП с участием внедорожника. 53-летний мужчина на «Toyota Land Cruiser» двигался по улице Борковской со стороны Северной. На перекрестке с улице Вокзальной водитель решил проехать на красный сигнал светофора. В итоге он врезался в 

20 марта 2018, 01:36
Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Два человека пострадали в ДТП под Сызранью

Автоавария произошла 18 марта в Самарской области. Все случилось на трассе «Урал - Сызрань 1». 36-летний водитель на автомобиле «Subaru Legacy» ехал в сторону Сызрани. На 7-м километре дороги водитель выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Ладой 

19 марта 2018, 04:31
Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

Водителю «Лады Гранты» стало плохо, и он съехал в кювет в Самарской области

13 марта в Самарской области произошло ДТП. Водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по дороге «Похвистнево-Клявлино» в сторону Похвистнево. В пути 60-летнему мужчине стало плохо. Он потерял контроль над своей машиной и она съехала в левый кювет. Мужчина был госпитализирован в 

14 марта 2018, 03:38
Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

Женщина сама 
12 марта 2018, 01:21
Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.

Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве 

21 февраля 2018, 10:13
Задержан самарец, жестоко избивший маленького сына своей подруги

Задержан самарец, жестоко избивший маленького сына своей подруги

Задержан самарец, который подозревается в истязании маленького ребенка. Преступление было совершено еще 8 ноября прошлого года. В этот день в одну из больниц доставили 7-летнего мальчика, на теле которого имелись многочисленные ссадины и синяки. По версии следствия, его избил сожитель 

12 февраля 2018, 05:34
В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял 
3 января 2018, 04:39
Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

Неудачный прыжок: В Самаре школьник попал в больницу после посещения батутного клуба

7 ноября около 17:00 в одну из самарских горбольниц был доставлен 11-летний школьник с переломами двух грудных позвонков и свода черепа, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры.
 
По предварительным информации, мальчик получил эти травмы во время 
8 ноября 2017, 10:34
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