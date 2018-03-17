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4 человека погибло на пожаре в селе Шентала
В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
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17 марта 2018, 03:50
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Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
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17 марта 2018, 03:15
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Пустой «ВАЗ-2110» сбил своего водителя и въехал в 2 машины в Самаре
В Самаре на Металлурге вазовская «десятка» сбила собственного водителя. После наезда на человека неуправляемая машина устроила «ДТП-домино». ДТП произошло в четверг, 15 марта, на улице Строителей около 93-го дома.
По данным полицейских, 48-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» вышел из салона на улицу …
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16 марта 2018, 02:32
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Из-за метели две фуры слетели в кювет на трассе под Сызранью
Ночная и утренняя метель спровоцировала несколько аварий на трассе М-5 в районе Сызрани. Из-за непогоды несколько фур улетели с дороги в кювет. Как сообщает “Маленькая Сызрань”, первое ДТП произошло в районе поворота на Октябрьск. Водитель Volvo, который ехал в …
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16 марта 2018, 10:31
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GTA в реальном мире: лихач на легковушке врезался в машину ДПС, внедорожник и два трамвая в Самаре
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16 марта 2018, 08:51
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Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка
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15 марта 2018, 12:42
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14