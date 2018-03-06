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Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске
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1 марта 2018, 03:35
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Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт
Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также …
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26 февраля 2018, 03:38
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Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске
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26 февраля 2018, 02:09
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Женщина получила 9,5 лет тюрьмы за убийство собутыльника
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22 февраля 2018, 01:46
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В Самаре перебегавшего пути мужчину насмерть сбила грузовая электричка
В Самаре, утром в пятницу, 2 февраля, на железнодорожных путях погиб человек. Инцидент произошел в районе станции Киркомбинат. По предварительным данным, электричка насмерть сбила мужчину, перебегавшего пути.
В транспортной прокуратуре сообщили, что электропоезд был грузовым, следовал по маршруту Мирная - Сызрань. …
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2 февраля 2018, 11:31
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Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой
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27 ноября 2017, 12:44
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Парня из Сызрани, поющего в московских электричках, пригласили сняться в комедийном сериале
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27 августа 2017, 05:51
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87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку
На железной дороге в Самарской области погиб человек. Трагедия произошла 27 февраля около станции «Курумоч». Электричка сбила насмерть мужчину, шедшего платить за квартиру, передает портал samru.ru.
Сообщается, что погибший пенсионер, ему было 87 лет. По данным транспортной прокуратуры, …
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28 февраля 2017, 02:14