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Материалы по теме:

Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Крупное ДТП произошло 28 февраля в Чапаевске. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 31-летняя автоледи на ВАЗ-21099 ехала по улице Маяковского в сторону улицы Алексея Толстого. На одном из перекрестков женщина не пропустила «ГАЗель», двигавшуюся наперерез, и машины 

1 марта 2018, 03:35
Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Житель Чапаевска, у которого нашли взрывчатку, готовил теракт

Стали известны подробности расследования уголовного дела, которое возбудили в отношении 19-летнего жителя Чапаевска Дмитрия Б. Молодого человека задержали 12 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности. Сообщалось, что во время обыска у него нашли тротиловую шашку, детонатор от противопехотной мины, а также 

26 февраля 2018, 03:38
Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске

Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик в Чапаевске

В Чапаевске произошло ДТП с участием фуры и иномарки. Водитель на Chevrolet Lanos залетел под грузовик «МАЗ». Авария случилась в воскресенье, 25 февраля, около десяти часов вечера. 31-летний мужчина на «Шевроле» ехал со стороны областного центра. По предварительным данным, на 
26 февраля 2018, 02:09
Женщина получила 9,5 лет тюрьмы за убийство собутыльника

Женщина получила 9,5 лет тюрьмы за убийство собутыльника

В Чапаевске вынесен приговор в отношении 46-летней женщины. Она обвинялась в убийстве.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года. Фигурантка дела распивала спиртное со своим сожителем. Собутыльники поссорились. Конфликт быстро дошел до применения силы. Женщина схватила нож, и ударила 
22 февраля 2018, 01:46
В Самаре перебегавшего пути мужчину насмерть сбила грузовая электричка

В Самаре перебегавшего пути мужчину насмерть сбила грузовая электричка

В Самаре, утром в пятницу, 2 февраля, на железнодорожных путях погиб человек. Инцидент произошел в районе станции Киркомбинат. По предварительным данным, электричка насмерть сбила мужчину, перебегавшего пути.

В транспортной прокуратуре сообщили, что электропоезд был грузовым, следовал по маршруту Мирная - Сызрань. 

2 февраля 2018, 11:31
Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

В Самаре в воскресенье, 26 ноября, произошла трагедия на железной дороге. Мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой. По словам очевидцев, какое-то время зажатый оставался жив, но когда прибыли медики, он уже умер.

Инцидент произошел на станции «Пятилетка» примерно в 21:30, 

27 ноября 2017, 12:44
Парня из Сызрани, поющего в московских электричках, пригласили сняться в комедийном сериале

Парня из Сызрани, поющего в московских электричках, пригласили сняться в комедийном сериале

Руслан С. уехал покорять «Нерезиновую» шесть лет тому назад после трикотажного техникума. Сделать сногсшибательную карьеру у него не получилось. Парень вынужден был перебиваться пением в электричках и метро с такими же «бродячими музыкантами» из других городов. И вот она удача 
27 августа 2017, 05:51
87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку

87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку

На железной дороге в Самарской области погиб человек. Трагедия произошла 27 февраля около станции «Курумоч». Электричка сбила насмерть мужчину, шедшего платить за квартиру, передает портал samru.ru.

Сообщается, что погибший пенсионер, ему было 87 лет. По данным транспортной прокуратуры, 
28 февраля 2017, 02:14
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