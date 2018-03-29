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Материалы по теме:

Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти

Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти

Жительница Тольятти помогла полицейским задержать хулиганов. Мария Руднева возвращалась домой вместе с маленькой дочкой. Зайдя в подъезд, она обратила внимание на двух молодых людей, которые ломали почтовые ящики и сильно шумели. После того, как женщина сделала им замечание, нарушители порядка 

29 марта 2018, 01:29
Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

В Тольятти вынесли приговор в отношении троих серийных автоугонщиков. Они действовали с июня 2016 по март 2017 года. За это время они похитили две автомашины "ЛАДА Гранта" и один "Datsun". Украденный транспорт преступники перегоняли в арендованные гаражные боксы, «перебивали» номера 

29 марта 2018, 09:30
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто 

28 марта 2018, 03:40
Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске

Вечером 21 марта в Жигулевске произошло ДТП. Примерно в 19:45 40-летний мужчина на «Ладе Приоре» ехал по улице Никитина. Около дома №23 под колесами легковушки оказалась 69-летняя женщина. Она стояла на обочине, дожидаясь пока машина проедет. Женщина получила травмы ноги. 

22 марта 2018, 01:38
Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске

На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.

Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве 

21 февраля 2018, 10:13
Задержан самарец, жестоко избивший маленького сына своей подруги

Задержан самарец, жестоко избивший маленького сына своей подруги

Задержан самарец, который подозревается в истязании маленького ребенка. Преступление было совершено еще 8 ноября прошлого года. В этот день в одну из больниц доставили 7-летнего мальчика, на теле которого имелись многочисленные ссадины и синяки. По версии следствия, его избил сожитель 

12 февраля 2018, 05:34
В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины

Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял 
3 января 2018, 04:39
Выжить в падении

Выжить в падении

326 человек с начала года доставили кареты скорой помощи в больницы области с различными травмами, вызванными падениями на обледенелых тротуарах и дорогах. 
12 февраля 2016, 03:29
Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома

Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома

Инцидент произошел в подмосковном городе Одинцово.

1 сентября мальчик 2011 г.р. выпал из окна жилой многоэтажки. Несмотря на то что ребенок пролетел 12 этажей, он выжил, у него диагностирован перелом позвоночника. Сейчас малыш находится в больнице. Стражи порядка выясняют 
1 сентября 2015, 07:29
Спад на китайском фондовом рынке сравнили с биржевым крахом 1929 года

Спад на китайском фондовом рынке сравнили с биржевым крахом 1929 года

Эксперты считают: то, что сейчас происходит на фондовом рынке Поднебесной, схоже с состоянием американской биржи перед крахом 29 года прошлого века. По мнению Томаса Р. Демарка, создателя DeMark Analytics, менее чем через месяц китайский индекс рухнет еще на 14%, достигнув 
28 июля 2015, 04:36
В Японии закрыли аэропорт г. Тефу после падения самолета на дом

В Японии закрыли аэропорт г. Тефу после падения самолета на дом

26 июля в 11 часов по местному времени пятиместный самолет Piper Pa-46  упал, не пролетев и двух километров от аэропорта.
27 июля 2015, 12:17
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