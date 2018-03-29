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Ломавших почтовые ящики хулиганов помогла поймать жительница Тольятти
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29 марта 2018, 01:29
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Троих автоугонщиков осудили в Тольятти
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29 марта 2018, 09:30
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Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина
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28 марта 2018, 09:29
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Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине
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28 марта 2018, 03:40
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Пенсионерка оказалась под колесами легковушки в Жигулевске
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22 марта 2018, 01:38
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Мужчину сильно избили металлическим ковшом в Жигулевске
На днях в больницу города Жигулевск поступил мужчина. Медики диагностировали у него травмы головы. Пациент рассказал, что его избили дома. Действуя по инструкции, врачи сообщили обо всем полицейским.
Правоохранители выяснили, что пострадавший поссорился со своей второй половиной. Конфликт произошел на почве …
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21 февраля 2018, 10:13
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Задержан самарец, жестоко избивший маленького сына своей подруги
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12 февраля 2018, 05:34
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В Самарской области пострадал подросток, который покатался на “прицепе” у машины
Вчера, 2 января, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. 14-летний подросток прицепился к автомобилю, чтобы покататься на тюбинге, передает областное ГУ МВД.
По предварительным сведениям сотрудников полиции, автомобилем Fiat управлял 21-летний водитель. Он и осуществлял …
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3 января 2018, 04:39
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Выжить в падении
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12 февраля 2016, 03:29
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Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома
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1 сентября 2015, 07:29
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Спад на китайском фондовом рынке сравнили с биржевым крахом 1929 года
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28 июля 2015, 04:36
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В Японии закрыли аэропорт г. Тефу после падения самолета на дом
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27 июля 2015, 12:17