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Материалы по теме:

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ

«Агентство по страхованию вкладов» обратилось в арбитражный суд Самарской области с требованием о привлечении 12 контролировавших «Эл банк» лиц к субсидиарной ответственности на сумму в 5 миллиардов рублей. Как говорится в сообщении АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства «Эл банка» 

3 апреля 2018, 08:02
Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств

С 1 числа социальные пенсии проиндексированы на 2,9%, таким образом их средний размер увеличится на 255 рублей, а выплаты детям-инвалидам и инвалидам детства 1 и 2 групп - на 378 и 382 рубля соответственно.

Подорожали услуги «Почты России». Отправка 
3 апреля 2018, 01:49
Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Вкладчики «АктивКапитал Банка», у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банки-агенты будут определены на конкурсной основе до 5 апреля. О времени, месте, форме 

29 марта 2018, 12:34
ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций 

29 марта 2018, 09:33
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение 

12 марта 2018, 02:17
Пенсии подсчитает искусственный разум

Пенсии подсчитает искусственный разум

Пенсионеры Самарской области, а сейчас к этой категории относится практически каждый третий житель, станут одними из первых в России, чьи выплаты будут рассчитываться искусственным интеллектом. По оценке Пенсионного фонда, до 80% вопросов, которые решаются в контакт-центрах персоналом, идентичны. Среди них 
22 февраля 2018, 12:20
«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

Реализуя планы по расширению филиальной сети, «АктивКапитал Банк» в декабре прошлого года вышел в новый регион – открыл в Оренбургской области ОО «Бугурусланский». На днях в Бугуруслане была открыта еще одна точка обслуживания клиентов – операционная касса, расположенная в РЭО 
21 февраля 2018, 10:41
Ветеранам труда в Самарской области сохранят социальные выплаты после индексации пенсий

Ветеранам труда в Самарской области сохранят социальные выплаты после индексации пенсий

12 февраля состоялось заседание правительства Самарской области. Главным вопросом в повестке дня было внесение изменений в региональный закон о предоставлении выплат ветеранам труда и труженикам тыла.

В Самарской области хотят повысить критерий нуждаемости для этих групп населения. Сейчас он составляет 19,5 

13 февраля 2018, 11:14
«АК Банку» добавили капитала

«АК Банку» добавили капитала

Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». 

13 декабря 2017, 04:54
Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года

В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
Как отмечается, согласно базовому прогнозу, уменьшение пенсий осуществят поэтапно: 2018 год 

12 сентября 2017, 10:09
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