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Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты
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4 апреля 2018, 08:01
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5 млрд рублей с экс-руководства «Эл банка» пытается взыскать АСВ
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3 апреля 2018, 08:02
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Апрель принес жителям России сразу несколько новшеств
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3 апреля 2018, 01:49
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Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля
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29 марта 2018, 12:34
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ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.
«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций …
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29 марта 2018, 09:33
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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
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14 марта 2018, 12:34
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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Пенсии подсчитает искусственный разум
Пенсионеры Самарской области, а сейчас к этой категории относится практически каждый третий житель, станут одними из первых в России, чьи выплаты будут рассчитываться искусственным интеллектом. По оценке Пенсионного фонда, до 80% вопросов, которые решаются в контакт-центрах персоналом, идентичны. Среди них …
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22 февраля 2018, 12:20
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«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть
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21 февраля 2018, 10:41
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Ветеранам труда в Самарской области сохранят социальные выплаты после индексации пенсий
12 февраля состоялось заседание правительства Самарской области. Главным вопросом в повестке дня было внесение изменений в региональный закон о предоставлении выплат ветеранам труда и труженикам тыла.
В Самарской области хотят повысить критерий нуждаемости для этих групп населения. Сейчас он составляет 19,5 …
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13 февраля 2018, 11:14
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«АК Банку» добавили капитала
Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». …
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13 декабря 2017, 04:54
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Минэкономразвития: пенсии могут сократиться в ближайшие три года
В Минэкономразвития заявили о возможном сокращении пенсий, начисляемых работающим гражданам. Макропрогноз передан для анализа в кабмин. Данную информацию со ссылкой на инсайдеров в Минтруде и Минфине приводят российские агентства.
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12 сентября 2017, 10:09