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Материалы по теме:

В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей

В Самаре распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей

В Самаре двое фальшивомонетчиков распространили поддельные купюры на 175 тысяч рублей. Подозреваемые в совершении преступления установлены. Сбытчики поддельных денег задержаны оперативниками регионального управления МВД. На допросах задержанные мужчины, по данным надзорного ведомства, дали признательные показания и попросили о рассмотрении их 

22 декабря 2017, 09:52
В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей

В банки Самарской области пришли новые купюры в 2000 рублей

В банки Самарской области пришли новые купюры достоинством 2000 рублей с изображением космодрома «Восточный» и моста на остров Русский. Эту информацию подтвердили представители кредитных организаций области.

«По предварительной информации, до Нового года в область доставят и двухсотенную купюру», - 
21 декабря 2017, 12:26
В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области мебельщик брал с клиентов предоплату и «исчезал»

В Самарской области раскрыто мошенничество в отношении как минимум двух жителей региона – в Самаре и Сызрани. Подозреваемый – индивидуальный предприниматель, мебельщик, который брал с клиентов предоплату и «исчезал», не выполнив работу. Так, в 2017 году житель Самары лишился 96 

20 декабря 2017, 04:11
50-рублевой купюре предсказали исчезновение

50-рублевой купюре предсказали исчезновение

Действия ЦБ по уменьшению наличного денежного оборота в перспективе повлекут исчезновение 50-рублевой банкноты. Об этом говорят российские агентства со ссылкой на руководителя компании «Мани Фанни» Александра Шустова.
Как он считает, такая ситуация сложится не ранее чем через пять лет, информирует 

18 декабря 2017, 09:36
В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество осужден экс-охранник «Газпрома»

В Самаре за мошенничество при получении соцвыплаты осужден экс-охранник «Газпрома». По данным силовиков, 35-летний мужчина направомерно получил субсидию, чтобы работать в сельском хозяйстве. Как установили сотрудники регионального управления ФСБ, в июне 2014 года мужчина предоставил в администрацию Красноармейского района Самарской 

12 декабря 2017, 02:46
В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»

В блогах: «Медкорпус спортцентра «Олимп» продолжает разрушаться»

Блогер Анна Носова поведала, что судьба скандального медицинского корпуса спортивного центра «Олимп» до сих пор не решена.

"Здание стоит без подключения к сетям, не отапливается, а это ведет к его ежедневному разрушению. Эпопея строительства объекта стоимостью более 30 
11 декабря 2017, 07:38
Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Дело главы села Кошки о попытке мошенничества передают в суд

Уголовное дело о попытке мошенничества в селе Кошки Самарской области передают в суд. Обвиняемый – глава села Кошки Андрей Жданов.   

«По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, используя свое должностное положение, обеспечил признание его семьи нуждающейся в жилых помещениях муниципального 

23 ноября 2017, 12:44
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу 

15 ноября 2017, 09:17
Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: 
3 августа 2017, 07:35
С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит  чуть 

25 июля 2017, 03:53
Кто украл деньги самарских пенсионеров?

Кто украл деньги самарских пенсионеров?

Полиция задержала 45-летнюю женщину, которую подозревают в хищении денег у пенсионеров. Есть версия, что она проникала в квартиры пожилых людей под видом социального работника, просила разменять крупную купюру, после чего похищала чужие сбережения. Всех, кто пострадал от действий данной особы, 

24 июля 2017, 11:36
Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров

Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров

Итоги исследования, осуществленного одним из крупнейших французских банков Natixis, продемонстрировали, что РФ находится на одном из последних мест по уровню комфорта для пенсионеров. Нашу страну поставили на 40-е место из 43-х в данном рейтинге.
При анализе использовались 4 главных критерия. 

20 июля 2017, 10:57
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