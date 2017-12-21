В Самарской области пенсионеры отдали мошеннику сотни тысяч рублей. Полицейские сообщили о раскрытии преступления. Подозреваемый установлен. За помощью к силовикам обратились четверо пожилых людей: женщины 84, 89 и 90 лет, и 94-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.
«За помощью обратилась 89-летняя местная жительница с заявлением о том, что в августе текущего года к ней на домашний телефон позвонил неизвестный и, представившись её внуком, сообщил, что ему нужны деньги в долг. Поверив в озвученную легенду, пенсионерка передала пришедшему якобы от ее внука мужчине деньги в сумме 92 тысячи рублей. Примерно в это же время от 90-летней пенсионерки и 94-летнего мужчины в полицию поступили аналогичные сообщения. В общей сложности, они отдали 75 тысяч рублей незнакомцу, якобы для помощи внукам. В ходе проверки обстоятельств совершения преступления полицейские установили, что при похожих обстоятельствах денег в размере 40 тысяч рублей лишилась еще одна 84-летняя местная жительница», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские завели уголовное дело о мошенничестве. Предполагаемому злоумышленнику 38 лет. Он живет в Похвистнево. Он ранее был приговорен заключению на полтора года за аналогичное преступление. Мужчина сказал, что деньги пенсионеров уже потратил. Все эпизоды планируют объединить в одно производство.
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