3
18
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре оштрафованы сотрудники Пенсионного фонда

В Самаре оштрафованы сотрудники Пенсионного фонда

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило региональное управление Пенсионного Фонда России в нарушении закона о закупках товаров для государственных нужд. Антимонопольшики выявили, что УПФР при проведении двух аукционов на выполнение капремонта ведомственных административных зданий в Куйбышевском, Ленинском и 

30 января 2018, 03:48
До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

Как установили сотрудники полиции, к которым обратилась молодая женщина, в тот день семья хоронила бабушку. После кладбища близкий круг родственников отправился на квартиру умершей, чтобы там помянуть ее. После того, как все разошлись, девушка обнаружила пропажу своего мобильника за 20 
16 декабря 2017, 04:57
Стала известна дата первых в истории похорон в космосе

Стала известна дата первых в истории похорон в космосе

Самое первое в мировой истории погребение в космосе пройдет в ноябре 2017 года. Урну с прахом покойного планируют развеять на высоте свыше 34 тысяч километров над Землей.
Английская фирма Ascension Flights станет организовывать "космические похороны". Кроме того, она планирует фиксировать 

12 октября 2017, 01:52
Кирсан Илюмжинов выплатит пенсии в Тольятти

Кирсан Илюмжинов выплатит пенсии в Тольятти

Экс-глава Калмыкии, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов стал собственником негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный» из Тольятти, пишут "Ведомости". По данным издания, он также "присматривает" еще несколько фондов, чтобы потом стать крупным игроком на пенсионном рынке. «Муниципальный» был учрежден мэрией Автограда в 

16 августа 2017, 11:26

"Веселые похороны" в Гане: зажигательная музыка и невероятные танцы

Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".

Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая 

28 июля 2017, 01:42
В Самаре похоронят известного адвоката

В Самаре похоронят известного адвоката

Сегодня в Самаре хоронят известного адвоката, сына президента Палаты адвокатов Самарской области - Илью Бутовченко. Он погиб в результате несчастного случая. Его гидроцикл столкнулся с моторной лодкой, которая везла с острова на большую землю отдыхающих. Это случилось в субботу около 

24 июля 2017, 12:12
Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение

У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться 

31 марта 2017, 01:47
В России могут ввести пособие на бедность

В России могут ввести пособие на бедность

В федеральном Министерстве финансов предложили ввести в России пособие на бедность. Как заявила заместитель главы ведомства Татьяна Нестеренко, в финансовой поддержке больше всего нуждаются семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем.

Прежде чем проводить новый вид льготы, нужно 

28 октября 2016, 01:55
За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек

За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек

Как сообщает областной Пенсионный фонд, всего в регионе соцвыплаты через органы ведомства сейчас получают 987 тысяч жителей. Фактически каждый третий в регионе - пенсионер. В декабре 2015-го ПФР направил на выплату пособий более 11,5 млрд рублей - это на полтора млрд 
13 января 2016, 12:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх