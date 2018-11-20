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В Самаре оштрафованы сотрудники Пенсионного фонда
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области уличило региональное управление Пенсионного Фонда России в нарушении закона о закупках товаров для государственных нужд. Антимонопольшики выявили, что УПФР при проведении двух аукционов на выполнение капремонта ведомственных административных зданий в Куйбышевском, Ленинском и …
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30 января 2018, 03:48
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До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки
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16 декабря 2017, 04:57
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Стала известна дата первых в истории похорон в космосе
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12 октября 2017, 01:52
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Кирсан Илюмжинов выплатит пенсии в Тольятти
Экс-глава Калмыкии, президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов стал собственником негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный» из Тольятти, пишут "Ведомости". По данным издания, он также "присматривает" еще несколько фондов, чтобы потом стать крупным игроком на пенсионном рынке. «Муниципальный» был учрежден мэрией Автограда в …
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16 августа 2017, 11:26
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"Веселые похороны" в Гане: зажигательная музыка и невероятные танцы
Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".
Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая …
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28 июля 2017, 01:42
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В Самаре похоронят известного адвоката
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24 июля 2017, 12:12
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Пенсионный фонд России представил собственное мобильное приложение
У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться …
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31 марта 2017, 01:47
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В России могут ввести пособие на бедность
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28 октября 2016, 01:55
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За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек
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13 января 2016, 12:02