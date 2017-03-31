У Пенсионного фонда РФ появилось собственное мобильное приложение. С его помощью самарцы смогут быстро получить информацию о состоянии личного счета, накопленных баллах и назначенной пенсии, соцвыплатах, материнском капитале, а также проверить страховые взносы от перечислений работодателя. Новый сервис позволит записаться на прием и заказать нужные документы. Чтобы стать пользователем приложения необходимо заранее зарегистрироваться на портале госуслуг. Для входа в программу нужно ввести четырехзначный PIN-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи.
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Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое
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29 марта 2017, 03:04
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Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber
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23 марта 2017, 03:41
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Некоторые жители Самарской области получат пенсии позже
В ряде муниципалитетов Самарской области изменится график выплаты пенсий, сообщает правительство региона. Речь идет о Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске, а также трех районах – Ставропольском, Сызранском и Шигонском. Изменения коснутся граждан, получающих пособия через банки.
Деньги на их счета будут перечисляться …
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14 марта 2017, 03:35
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Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу
Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры …
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13 марта 2017, 03:49
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В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля
Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 1,5 процента. Законопроект соответствующего постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В результате средний размер пособия увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тысяч 774 рубля, пенсии …
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1 марта 2017, 12:24
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В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018
В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018. Компания «Мосгортранс» заказала доработку существующего программного продукта, предоставляющего информацию о движении общественного транспорта Москвы. Подрядчику предстоит внедрить в него данные 10 других городов мундиаля, в том числе и Самары. Мобильное приложение для …
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14 февраля 2017, 12:58
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В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям
Блогер Владислав Харчев показал, насколько Самара отстает в вопросах интернета от Москвы. "Так, в Самаре обо всех проблемах принято сообщать властям через "Мобильную приемную". В октябре вышла ее "реинкарнация", которую на данный момент установили не более 100 человек, судя …
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16 января 2017, 09:43
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В России набирает популярность мобильное приложение МВД
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19 декабря 2016, 10:48
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За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек
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13 января 2016, 12:02
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В России мошенники рассылают письма с вирусом якобы от Пенсионного фонда
Пенсионный фонд Российской Федерации предупреждает граждан, что неизвестные злоумышленники стали рассылать от имени организации электронные письма с вредоносными программами. В тексте сообщения содержится просьба ознакомиться с новой формой отчетности. Приложение является вирусом, который заражает компьютер. В связи с этим следует …
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24 августа 2015, 09:57
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В России в 2015 году перезапустят пенсионную систему
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20 января 2015, 05:31
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Ожидаемый рост пенсий в 2015 году - примерно 9%
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18 декабря 2014, 12:06