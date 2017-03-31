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«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Число интернет-активных пенсионеров выросло вдвое

Российские пенсионеры стали вдвое активнее пользоваться Интернетом для получения услуг Пенсионного фонда, сообщает ведомство. В 2016 году «Личным кабинетом» на сайте ПФР воспользовались 6,2 млн человек. Годом ранее сервис помог 3 млн граждан. При этом самый большой прирост показали две 

29 марта 2017, 03:04
Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

Жительницу Тольятти оштрафовали за мат в Viber

В Тольятти местной жительнице назначили наказание за нецензурную брань в мобильном приложении Viber. Инцидент произошел 31 января 2017 года. Женщина оставила сообщение в группе родительского комитета школы, в которой учится ее ребенок. Оно было адресовано руководителю комитета и создателю группы. 

23 марта 2017, 03:41
Некоторые жители Самарской области получат пенсии позже

Некоторые жители Самарской области получат пенсии позже

В ряде муниципалитетов Самарской области изменится график выплаты пенсий, сообщает правительство региона. Речь идет о Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Октябрьске, а также трех районах – Ставропольском, Сызранском и Шигонском. Изменения коснутся граждан, получающих пособия через банки.

Деньги на их счета будут перечисляться 

14 марта 2017, 03:35
Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Минфин и Центробанк обсуждают очередную пенсионную реформу

Россиян подключат к формированию пенсионных накоплений автоматически. Центробанк и Минфин обсуждают идею очередной пенсионной реформы. Об этом сообщают федеральные СМИ. Новая концепция предусматривает создание системы индивидуального пенсионного капитала, к которой работодатель будет автоматически подключать каждого нового сотрудника. Самозанятые или фрилансеры 

13 марта 2017, 03:49
В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля

В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля

Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 1,5 процента. Законопроект соответствующего постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В результате средний размер пособия увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тысяч 774 рубля, пенсии 

1 марта 2017, 12:24
В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018

В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018

В России создадут мобильное приложение для гостей ЧМ-2018. Компания «Мосгортранс» заказала доработку существующего программного продукта, предоставляющего информацию о движении общественного транспорта Москвы. Подрядчику предстоит внедрить в него данные 10 других городов мундиаля, в том числе и Самары. Мобильное приложение для 

14 февраля 2017, 12:58
В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям

В блогах: как москвичи и самарцы жалуются властям

Блогер Владислав Харчев показал, насколько Самара отстает в вопросах интернета от Москвы. "Так, в Самаре обо всех проблемах принято сообщать властям через "Мобильную приемную". В октябре вышла ее "реинкарнация", которую на данный момент установили не более 100 человек, судя 
16 января 2017, 09:43
В России набирает популярность мобильное приложение МВД

В России набирает популярность мобильное приложение МВД

Мобильное приложение МВД продолжает набирать популярность у россиян, которые все чаще используют его в своих устройствах. С его помощью люди могут передать информацию о правонарушении или потребовать помощи.

Напомним, приложение было запущено в 2014 году. До конца 2015 года его установили 

19 декабря 2016, 10:48
За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек

За 2015 год численность пенсионеров в Самарской области выросла на 11 тысяч 400 человек

Как сообщает областной Пенсионный фонд, всего в регионе соцвыплаты через органы ведомства сейчас получают 987 тысяч жителей. Фактически каждый третий в регионе - пенсионер. В декабре 2015-го ПФР направил на выплату пособий более 11,5 млрд рублей - это на полтора млрд 
13 января 2016, 12:02
В России мошенники рассылают письма с вирусом якобы от Пенсионного фонда

В России мошенники рассылают письма с вирусом якобы от Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Российской Федерации предупреждает граждан, что неизвестные злоумышленники стали рассылать от имени организации электронные письма с вредоносными программами. В тексте сообщения содержится просьба ознакомиться с новой формой отчетности. Приложение является вирусом, который заражает компьютер. В связи с этим следует 
24 августа 2015, 09:57
В России в 2015 году перезапустят пенсионную систему

В России в 2015 году перезапустят пенсионную систему

В российском правительстве идет дискуссия о том, будет ли продлена заморозка накопительной части пенсионной системы до 2018 года. Напомним, пока мораторий должен закончиться уже в 2015-м. Если решение не примут, то пятая часть работающего населения России может перевести свои накопления 

20 января 2015, 05:31
Ожидаемый рост пенсий в 2015 году - примерно 9%

Ожидаемый рост пенсий в 2015 году - примерно 9%

В настоящее время выплаты из Пенсионного фонда РФ в Самарской области получают 975 тысяч 959 человек. Средний размер пенсии – 11 тысяч 239 рублей, сообщила руководитель самарского филиала ПФ РФ Анна Зайцева.

Ежемесячно фонд выплачивает 10,3 млрд рублей. В 2015 году 

18 декабря 2014, 12:06
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