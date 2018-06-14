Первый пошел: Российские СМИ узнали о планах повысить нижний предел выслуги лет для военных Российские силовые ведомства согласовали законопроект, подразумевающий увеличение нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Как сообщают отечественные информагентства, новшество намерены ввести в действие с 2018 года, при этом документ предусматривает переходный период …