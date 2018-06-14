В России все-таки повысят пенсионный возраст. Такое решение в четверг озвучил глава правительства Дмитрий Медведев. В результате долгих обсуждений правительство выбрало следующую модель реформы - мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60, женщины в 63 года вместо 55. Однако, резкого изменения пенсионного возраста не произойдет, оно растянется на 15 лет. Для мужчин реформа завершится к 2028 году, для женщин к 2034. Позже на заслуженный отдых начнут уходить и граждане, имеющие право на досрочную пенсию - педагоги, медработники, люди творческих профессий, а также те, кто работает в сложных погодных условиях. Перемены не коснутся тех, кто трудится в тяжелых и вредных условиях, а также граждан, получающих страховые пенсии по социальным мотивам. По расчетам правительства изменения позволят каждый год поднимать выплаты на 1 тысячу рублей - это в 2 раза больше, чем прибавка в последнее время. В ближайшее время законопроект будет направлен на рассмотрение в Государственную Думу.
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