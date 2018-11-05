В блогах: заброшенный бассейн «Нефтяник» … Блогер chanych_85 пишет про заброшенный бассейн "Нефтяник" на "стошке". "Почти 30 лет он был единственным в том районе подобным работающим объектом. Печальная история бассейна началась в 2008 году, когда Куйбышевский НПЗ передал аварийное здание в муниципальную собственность. Сразу после