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В блогах: заброшенный бассейн «Нефтяник»

В блогах: заброшенный бассейн «Нефтяник»

Блогер chanych_85 пишет про заброшенный бассейн "Нефтяник" на "стошке". "Почти 30 лет он был единственным в том районе подобным работающим объектом. Печальная история бассейна началась в 2008 году, когда Куйбышевский НПЗ передал аварийное здание в муниципальную собственность. Сразу после 
26 июля 2016, 05:40
Ещё один вуз Самарской области получит крытый бассейн

Ещё один вуз Самарской области получит крытый бассейн

Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) за 230 миллионов рублей построит крытый бассейн площадью 3 тысячи 300 квадратных метров. Объект возведут на пересечении улиц Ушакова и Баныкина, сообщает пресс-служба вуза. Проект одобрен федеральным Министерством образования и науки. Из суммы, запланированной на строительство, 110 

15 июля 2016, 01:44
В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном

В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном

На территории Промышленного района Самары введен в эксплуатацию новый спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Он расположен на месте стадиона «Орбита». Работы велись полтора года, сообщили в минспорте Самарской области.

На территории спорткомплекса общей площадью 1300 кв. метров 
16 мая 2016, 10:35
Медведица с медвежатами устроила вечеринку на детской площадке в Нью-Джерси

Медведица с медвежатами устроила вечеринку на детской площадке в Нью-Джерси

Мама-медведица вместе со своими пятью детьми-медвежатами зашла «в гости» в один из домов Нью-Джерси. На участке на заднем дворе они обнаружили бассейн и там «приняли ванну». Причина такого поступка - сильная жара, которая заставляет хищников идти к людям.

Владельцы 
23 августа 2015, 02:54
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