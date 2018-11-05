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В блогах: заброшенный бассейн «Нефтяник»
Блогер chanych_85 пишет про заброшенный бассейн "Нефтяник" на "стошке". "Почти 30 лет он был единственным в том районе подобным работающим объектом. Печальная история бассейна началась в 2008 году, когда Куйбышевский НПЗ передал аварийное здание в муниципальную собственность. Сразу после …
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26 июля 2016, 05:40
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Ещё один вуз Самарской области получит крытый бассейн
Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) за 230 миллионов рублей построит крытый бассейн площадью 3 тысячи 300 квадратных метров. Объект возведут на пересечении улиц Ушакова и Баныкина, сообщает пресс-служба вуза. Проект одобрен федеральным Министерством образования и науки. Из суммы, запланированной на строительство, 110 …
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15 июля 2016, 01:44
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В Самаре на Ново-Вокзальной достроили ФОК «Орбита» с бассейном
На территории Промышленного района Самары введен в эксплуатацию новый спортивный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Он расположен на месте стадиона «Орбита». Работы велись полтора года, сообщили в минспорте Самарской области.
На территории спорткомплекса общей площадью 1300 кв. метров …
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16 мая 2016, 10:35
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Медведица с медвежатами устроила вечеринку на детской площадке в Нью-Джерси
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23 августа 2015, 02:54