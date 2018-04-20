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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения 

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Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
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Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти

В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.

Попытка конкурентов 

19 апреля 2018, 07:01
Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», игра состоится на следующий неделе - в субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют в рамках 35 тура первенства ФНЛ. Опубликованы 

19 апреля 2018, 02:25
Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару

21 и 22 апреля в Самаре на площади Куйбышева будет работать передвижной парк Парк футбола ЧМ-2018. Наш город станет пятым, в который он приедет, после Сочи, Ростова-на-Дону, Волгограда и Саранска.

Гостей парка ожидают игры на открытом воздухе, мастер-классы, автограф-сессии с футболистами 

19 апреля 2018, 08:53
Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и 
18 апреля 2018, 10:34
В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

Блогер Жанна Скокова поведала, что в Самаре появилась надпись с намеком. «На пересечении улиц Некрасовской и Степана Разина можно увидеть новую стрит-арт-работу 
17 апреля 2018, 08:01
На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, 

20 октября 2017, 08:06
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

Напомним, 29 сентября врио председателя правительства региона Александр Нефедов подписал закон о запрете передвижения фур по ряду маршрутов с 6 утра до 10 часов вечера. Как сообщили нам в областном Минтрансе, полное ограничение будет введено на улицах Ново-Садовой, Демократической, Волжском 

10 октября 2017, 06:11
Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Ограничения на въезд в Самару большегрузов могут быть введены в конце сентября, после подписания соответствующего постановления. Проект сейчас проходит процедуру согласования. Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на заседании Самарской губернской думы. Речь идет о запрете для транспорта 
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В Самаре до 10 сентября перекрыли улицу Карбышева

В связи с ремонтом теплосетей, в Самаре ограничено движение транспорта на улице Карбышева. Работы проведут на четырех участках: от улицы Дыбенко до Печерской, от Печерской до улицы Михаила Сорокина, от улицы Сорокина до улицы Гагарина и от улицы Гагарина до 

4 августа 2017, 03:31
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