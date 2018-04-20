В Самаре перед ЧМ-2018 ограничат движение большегрузов. Запрет на въезд в город в дневное время будет введен с 10 июня.
«С 10 июня по 18 июля 2018 года на территорию городского округа Самара в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет запрещен въезд грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны. Данный запрет вводится в соответствии с пунктом 7 Указа Президента от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», которым допускается применять усиленные меры безопасности. Ограничение движения предусмотрено планом управления перевозками по требованию Министерства внутренних дел РФ и согласовано с ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области», - сообщает правительство Самарской области.
Ограничения повлияют на работу промышленных предприятий города и автозаправок. Поэтому принято решение об аккредитации грузового транспорта для проезда на территорию Самары в дни между матчами, исключая предматчевый день.
«В настоящее время порядок аккредитации разрабатывается, кроме того, совместно с предприятиями будут скорректированы логистические пути доставки грузов в обход основных магистралей города», - добавили в правительстве.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре намечено шесть матчей - четыре группового этапа 17, 21, 25 28 июня, а также встречи 1/8 финала 2 июля и 1/4 финала 7 июля.
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