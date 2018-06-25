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Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России
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25 июня 2018, 02:15
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Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
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25 июня 2018, 01:36
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Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети
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25 июня 2018, 01:09
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Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
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25 июня 2018, 12:28
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В России венчание могут приравнять к официальному браку
Как отмечают авторы инициативы, православие является самой большой конфессией в РФ. В этой связи предлагается внести дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями.
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18 октября 2017, 10:19
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Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России
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2 октября 2017, 11:14
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Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя
Итальянка Лаура Меси организовала свадьбу со всеми соответствующими атрибутами, кроме самого главного: на церемонии бракосочетания с 70 гостями, белым платьем, приятельницами невесты и большим тортом не было жениха.
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28 сентября 2017, 02:06
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В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)
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24 декабря 2016, 04:25