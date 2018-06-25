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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 июня 2018г 
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Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

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Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

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На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

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В России венчание могут приравнять к официальному браку

В России венчание могут приравнять к официальному браку

Как отмечают авторы инициативы, православие является самой большой конфессией в РФ. В этой связи предлагается внести дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями.
Согласно проекту, если инициатива найдет одобрение, повенчавшиеся граждане получат равные права и обязанности 

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Выездную регистрацию брака могут разрешить по всей России

В скором времени у россиян может появиться возможность проводить регистрацию брака вне ЗАГСа. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на депутатов Госдумы.
Как поясняют специалисты, в настоящее время выездную регистрацию брака можно совершать лишь жителям российской столицы. В прочих 

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Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя

Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя

Итальянка Лаура Меси организовала свадьбу со всеми соответствующими атрибутами, кроме самого главного: на церемонии бракосочетания с 70 гостями, белым платьем, приятельницами невесты и большим тортом не было жениха.
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28 сентября 2017, 02:06
В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

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Курьёзный случай произошел в Тольятти 15 декабря, видеозапись появилась в соцсетях.
 
«Он попросил одного из пиццамейкеров запечь кольцо в пиццу и, когда девушка обнаружила необычную "начинку", парень пошел в комнату для персонала, где его уже дожидался саксофонист и букет 
24 декабря 2016, 04:25
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