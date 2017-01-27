Самарский департамент градостроительства снова перенес срок передачи квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья муниципалитету от застройщиков. Теперь на 20 марта. Это касается только 218 помещений на общую сумму 221 млн рублей. Срок передачи готового жилья мэрии первый раз сдвинули с 31 января на 15 февраля. Дома, где будут приобретаться квартиры, должны быть построены не ранее 2016 года. Гарантия на них должна составлять 5 лет, на внутридомовое оборудование - 3 года.
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