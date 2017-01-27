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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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Материалы по теме:

Ситуацию на рынке жилья назвали ценовым тупиком

Ситуацию на рынке жилья назвали ценовым тупиком

Российский рынок жилья вошел в стадию ценового тупика, заявили в Гильдии юристов рынка недвижимости. С одной стороны, спрос замер в ожидании новых скидок и снижения кредитных ставок. С другой - строители больше не могут демпинговать: грань убыточности слишком близка. Резко 

25 января 2017, 03:49
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов достиг 86,5%

Жильцы на настоящий момент уже выплатили 7 млрд 615 млн рублей. Из запланированных тысячи шестисот обновлены тысяча двести домов. Еще в 250 ремонт продолжается. При этом в 138 многоэтажках сроки работ затягиваются.
23 января 2017, 06:37
120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе". Конкурс по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие "Жилсервис". Работы пройдут с 1 апреля до 31 декабря этого года.

Стоимость контракта - 6,5 млн рублей. Всего в списке значится 120 зданий, расположенных 
18 января 2017, 12:20
Президента просят разрешить сажать мэров

Президента просят разрешить сажать мэров

Совет по правам человека при президенте России предложил сажать мэров городов на 15 суток за нарушения прав сирот. В организации считают, что радикальная мера поможет Генпрокуратуре решить проблему массовых отказов в предоставлении жилья выпускникам детдомов.

В некоторых случаях муниципальные власти пытаются 

17 января 2017, 01:41
Минстрой отложил расселение аварийных домов

Минстрой отложил расселение аварийных домов

Минстрой России решил отложить до конца года рассмотрение вопроса о дальнейшем расселении аварийного жилья. Как заявил глава ведомства Михаил Мень, до наступления 2018 года новые квартиры должны получить граждане, проживающие в домах, которые признали аварийными до начала 2012-го. Здания с 

14 июля 2016, 05:59
Самару зачистят от ветхого жилья

Самару зачистят от ветхого жилья

Мэрия Самары объявила два аукциона на право развития территорий в Ленинском и Советском районах города. Согласно сообщению на сайте администрации, планируется найти подрядчиков для застройки участков в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова и Ульяновской, а также Гастелло, Печерской, Советской Армии 

10 июня 2016, 02:44
Утверждены программы содействия переселению для регионов России

Утверждены программы содействия переселению для регионов России

Правительство Российской Федерации разработало и утвердило программы по осуществлению помощи в переселении наших соотечественников, проживающих на данный момент за рубежом и изъявивших желание по тем или иным причинам вернуться на историческую родину. В списке, в частности, фигурируют Псковская, Тверская области, 
6 ноября 2015, 11:49
Мэрия Самары потратит еще 250 млн рублей на жилье для переселенцев из ветхого жилья

Мэрия Самары потратит еще 250 млн рублей на жилье для переселенцев из ветхого жилья

Еще около 250 млн рублей планирует потратить мэрия Самары на покупку квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Два лота - на 120 и 129 миллионов рублей - были опубликованы на портале госзакупок.

Всего в течение 2015-2016 годов 
1 июля 2015, 05:46
В День России в Самаре вручили новые паспорта переселенцам из Донецка

В День России в Самаре вручили новые паспорта переселенцам из Донецка

12 июня страна отметила один из главных государственных праздников - День России. Центром праздника в Самарской области стала площадь Куйбышева, где в торжественной обстановке паспорта получили новые граждане.
15 июня 2015, 04:17
В Похвистнево выявили махинации при строительстве жилья для переселенцев

В Похвистнево выявили махинации при строительстве жилья для переселенцев

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, построившей в Похвистнево 3-этажный дом из плит и блоков, уже бывших в употреблении.

По данным прокуратуры, жилье, возведенное в 2014 году, предназначалось для переселенцев из аварийных зданий. Стоимость работ по контракту 

26 ноября 2014, 04:37
Областную программу по переселению граждан из ветхого жилья продлят до 2017 года

Областную программу по переселению граждан из ветхого жилья продлят до 2017 года

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в Чебоксарах принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил в своем выступлении глава региона, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет продлена до 2017 

1 октября 2013, 10:24
В Москве снесут 15

В Москве снесут 15 "хрущевок"

Со времен Юрия Лужкова Москва впервые начинает проект по реконструкции кварталов ветхого жилья. 

В понедельник группа компаний «Пионер» объявила о новом проекте государственно-частного партнерства: комплексной реконструкции первого микрорайона Северного Тушино общей площадью 42,5 га, которая подразумевает снос ветхих домов, расселение жителей 

13 августа 2013, 11:05
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