В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, построившей в Похвистнево 3-этажный дом из плит и блоков, уже бывших в употреблении.

По данным прокуратуры, жилье, возведенное в 2014 году, предназначалось для переселенцев из аварийных зданий. Стоимость работ по контракту …