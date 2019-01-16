Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца … В среду, 16 января, рабочая комиссия правительства региона побывала на ООО «Тольяттинский кирпич». У предприятия возникли долги по зарплате перед сотрудниками. Выяснилось, что более двух месяцев работники получали свои деньги не в полном объеме, а периодически — по 3-5 тысяч