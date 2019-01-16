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Материалы по теме:

Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца

Долги перед сотрудниками «Тольяттинского кирпича» обещают погасить за 2 месяца

В среду, 16 января, рабочая комиссия правительства региона побывала на ООО «Тольяттинский кирпич». У предприятия возникли долги по зарплате перед сотрудниками. Выяснилось, что более двух месяцев работники получали свои деньги не в полном объеме, а периодически — по 3-5 тысяч 
16 января 2019, 07:34
В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарский спортсмен выиграл всероссийский турнир по современному пятиборью, который прошел в Москве. Александр Лифанов победил в первом виде - фехтовании (29 боев при 6 поражениях). В верховой езде он допустил несколько ошибок, а в решающем забеге отстал от соперника из 
16 января 2019, 04:59
В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые 
16 января 2019, 01:42
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

Подозреваемый арестован: в Тольятти изъяли более 9 кило наркотиков

35-летнего жителя Самарской области подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере. Мужчину задержали в Тольятти правоохранители с помощью бойцов спецподразделения «Гром». Ранее подозреваемый перед судом не представал. Наркотики массой более 9 кг нашли в нежилом помещении 
15 января 2019, 12:23
Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

Обещал не искать уклонистов: в Самаре помощника военкома поймали на взятке

В Самаре завели уголовное дело на старшего помощника начальника отделения военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов города. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 6 декабря в кабинете военного комиссариата он взял 170 тысяч рублей от некого гражданина. 
10 января 2019, 05:02
По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку

По делу начальника отдела ГСУ областного Главка полиции проведут служебную проверку

Вопрос об избрании меры пресечения для начальника отдела главного следственного управления областного Главка полиции Веры Рабинович будет решаться в четверг, хотя изначально предполагалось, что материалы в суд будут переданы в среду. Напомним, она и двое посредников были задержаны в ночь 
19 декабря 2018, 09:20
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. 
 
Прокуратура Самарской области улучшила показатели по 
7 декабря 2018, 11:20
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