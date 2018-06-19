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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018

На самарской набережной заметили необычный автомобиль. Его владелец решил необычным образом поприветствовать гостей чемпионата мира по футболу. Он разукрасил свою машину из аэрозольного баллончика надписями: «Самара в игре», «FIFA 2018» и «Wellcome to Russia».

«Смотрите, как водитель украсил свое 
19 июня 2018, 01:55
Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной

19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.

Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной 

19 июня 2018, 11:29
100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона 

19 июня 2018, 10:31
В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»

2 и 3 июня в Самаре пройдет традиционный фестиваль набережных «ВолгаФест». Праздник развернется на второй очереди набережной. В этом гуду главной темой фестиваля станет будущее. Организаторы предложат гостям взглянуть на то, как будет выглядеть Самара в 2081 году.

Набережная будет разделена 

29 мая 2018, 09:26
Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»

В Самаре после реконструкции открылся Струковский сад - одно из любимых мест отдыха горожан и пространство для проведения ежегодного фестиваля прессы. Журналистский форум в обновленном парке в этом году установил рекорд: на 25 площадках свое творчество и культурную программу представили 
28 мая 2018, 02:30
27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы 

25 мая 2018, 03:01
Названы даты шоу ДДТ и

Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре назвали артистов, которые станут участниками фан-феста ЧМ-2018 – он пройдет на площади Куйбышева. Во время чемпионата в самарской фан-зоне состоится фестиваль болельщиков, на котором пройдут концерты музыкальных звезд. ЧМ-2018 стартует 14 июня. В этот день в Самаре выступит 

22 мая 2018, 02:48
Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре

В Самаре ученые создали устройство, которое поможет выявлять опасную для здоровья еду и 
15 марта 2018, 11:09
Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры

Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры

Сегодня, 16 декабря, в Самаре в ТЦ «Сила спорта» состоялось необычное соревнование. Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Причем им предстояло это сделать еще и на скорость, передает 63.ru
 
Участникам желудочного батла предстояло как можно быстрее «умять» 
17 декабря 2017, 12:13
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды

Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
Как пояснили разработчики, суть изобретения заключается в применении незначительного электрического разряда. 

11 декабря 2017, 05:25
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