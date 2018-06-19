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Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского
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19 июня 2018, 03:04
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Самарец разукрасил свой автомобиль к ЧМ-2018
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19 июня 2018, 01:55
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Выставка об истории самарского футбола откроется на набережной
19 июня в столице губернии состоится открытие выставки. Проект называется «Путеводитель по футбольной Самаре» и посвящен развитию футбола в городе.
Экспозиция установлена на набережной в районе Красноармейского спуска. В ней отражены все основные вехи футбольной истории Самары: первый удар на вокзальной …
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19 июня 2018, 11:29
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100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре
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19 июня 2018, 10:31
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В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль «ВолгаФест»
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29 мая 2018, 09:26
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Как в Самаре прошел фестиваль «Пресса-2018»
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28 мая 2018, 02:30
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27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!
В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы …
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25 мая 2018, 03:01
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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Как находить опасную еду и болезни через смартфон, придумали ученые в Самаре
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15 марта 2018, 11:09
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Праздник желудка: Самарцы ели на скорость пиццу, шоколад и гамбургеры
Сегодня, 16 декабря, в Самаре в ТЦ «Сила спорта» состоялось необычное соревнование. Здесь собрались самые активные любители вкусно поесть. Причем им предстояло это сделать еще и на скорость, передает 63.ru
Участникам желудочного батла предстояло как можно быстрее «умять» …
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17 декабря 2017, 12:13
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Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
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12 декабря 2017, 11:26
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Ученые изобрели вилку, изменяющую вкус еды
Британские специалисты из Лондонского университета заявили о необычном изобретении. Ученые разработали особую вилку, которая может изменять вкус пищи, при этом не меняя состав блюда. Новинке дали наименование Taste Buddy.
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11 декабря 2017, 05:25