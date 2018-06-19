Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным …