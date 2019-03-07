Матч 16-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги между футбольными «Крыльями Советов» и «Оренбургом» может быть сыгран 3 апреля. Об этом сообщается в твиттере «КС». Это связано с тем, что оренбуржцы вылетели из розыгрыша Кубка России.
Напомним, футбольный поединок должен был пройти 1 декабря в Оренбурге. Но его было решено перенести из-за погодных условий. Температура воздуха на стадионе «Газовик» в тот день составляла -19 градусов. Изначально планировалось, что отложенная встреча состоится 22 мая.
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