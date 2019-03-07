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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»

Не спасовали перед чемпионом: «Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива»

2  марта футболисты «Крыльев Советов» провели свой первый матч в весенней части чемпионата Российской Премьер-лиги. Соперником волжан по 18-му туру стал московский «Локомотив» - действующий чемпион страны. Игра проходила на выезде.

С самых первых минут игра пошла на встречных 
2 марта 2019, 07:32
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

«Крылья Советов» отдали Лория 20 млн и получили право приглашать новичков

Палата по разрешению споров Российского Футбольного Союза сняла запрет на регистрацию новых игроков с футбольных клубов «Рубин» (Казань) и «Крылья Советов» (Самара). Решение принято по результатам рассмотрения апелляций на санкции, в свое время наложенные на клубы из-за долгов. Казанцы не 
20 февраля 2019, 01:53
«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами

«Крылья Советов» начали в Турции с победы над датчанами

В первом контрольном матче заключительного подготовительного сбора футболисты самарского клуба «Крылья Советов» победили соперников, защищающих цвета лидера восточного дивизиона второй лиги Дании, клуба «Колдинг ИФ».

На мячи Дениса Ткачука и Антона Зиньковского, забитые на 6 и 60 минутах, датчане 
19 февраля 2019, 02:36
В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

В РПЛ может появиться стабилизационный фонд

У Российской  премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба 

15 августа 2018, 12:35
«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

«Крылья Советов» - «Оренбург»: послематчевые комментарии тренеров

Футболисты самарских «Крыльев Советов» провели один из важнейших поединков 2018 года. В субботу, 24 марта, на «Металлурге» в Самаре они принимали «Оренбург». Накануне встречи обе команды имели по 60 очков и находились на 2-3 строчке в турнирной таблице, конкурируя за 

26 марта 2018, 06:14
«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

«Крылья Советов» и «Оренбург» ждет важный матч в Самаре

В Самаре в субботу, 24 марта, футболисты местного клуба «Крылья Советов» проведут во многом решающий для себя матч. Их соперником в рамках 29-го тура ФНЛ станет «Оренбург». В прошлом сезоне команды синхронно покинули элитный дивизион. А теперь борются за возвращение. 

23 марта 2018, 03:16
Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

Юного оренбуржца наградили всероссийской наградой “Горячее сердце”

15 февраля в Москве состоялось торжественное награждение 164 молодых героев Российской Федерации общественной наградой «Горячее сердце». Нагрудный знак символизирует бескорыстную готовность к помощи в трудных жизненных ситуациях.

В число награжденных 
16 февраля 2018, 05:10
Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

Фермер из Оренбургского района перевел мошеннику 600 тысяч рублей

31-летний житель Оренбуржья разместил объявление в тематических журналах о покупке дизельного топлива. 
14 февраля 2018, 12:26
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