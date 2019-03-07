В РПЛ может появиться стабилизационный фонд У Российской премьер-лиги вскоре может появиться стабилизационный фонд помощи клубам, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. По его словам, к руководству организации с таким предложением обратились сразу несколько команд, и оно было поддержано. Условия получения помощи будут равными для каждого клуба …