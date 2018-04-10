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Материалы по теме:

Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки 
10 апреля 2018, 12:25
Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре

В Самаре в этом месяце восстановят порушенную тротуарную плитку. Этот вопрос в понедельник, 9 апреля, обсудили в мэрии на еженедельном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Главной темой стал месячник по благоустройству. С особым вниманием нужно отнестись к устранению 
10 апреля 2018, 10:07
Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы территорий

Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.

В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. 

10 апреля 2018, 09:48
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах

Стал известен список маршрутов, по которым будут ходить скоростные суда «Ингрия» и «Восход» во время летней навигации. Корабли будут курсировать по следующим направлениям: из Самары в Тольятти с остановками в Ширяево и Зольном, из Самары в Ширяево, а также из 
2 апреля 2018, 01:34
Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару. 

«В 18:18 для 

23 марта 2018, 09:39
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
Волга вскроется в Самаре позднее

Волга вскроется в Самаре позднее

Из-за особенностей погоды в начале 2018 года Волга в районе Самары вскроется на неделю позже, чем в прошлом году. Об этом рассказал глава ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Полноценный ледоход на реке ожидается в начале апреля. Как 
20 марта 2018, 02:36
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару

Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару

Спасательную операцию в четверг 27 февраля провели спасатели Самары. Они доставили в областной центр из Рождествено женщину с закрытым переломом бедра. Эвакуация пациентки 1938 года рождения через Волгу выполнялась по заявке медиков. Из-за травмы передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели 

27 февраля 2018, 05:46
В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей 
26 февраля 2018, 10:57
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы

В Самаре навигация по Волге закрыта. С 19 декабря не работает пассажирская и грузовая переправа. В понедельник, 18 декабря,  последнее судно – теплоход «ОМ» из Рождествено не смог самостоятельно прибыть на речной вокзал Самары из-за обледенения Волги. Пришлось вызывать буксир. 
19 декабря 2017, 11:32
Зимнюю переправу в Рождествено получила СРПК

Зимнюю переправу в Рождествено получила СРПК

Перевозкой самарцев от речного вокзала до Рождествено и обратно в межнавигационный период займется «Самарская речная пассажирская компания» (СРПК). Итоги аукциона по определению подрядчика для обслуживания маршрута подвело областное Министерство транспорта. Стоимость контракта, рассчитанного до конца мая, составляет 9 млн 300 

16 января 2017, 05:33
С 19 декабря меняется расписание переправы из Самары в Рождествено

С 19 декабря меняется расписание переправы из Самары в Рождествено

В связи с установлением льда на Волге суда на воздушной подушке будут начинать ходить раньше - уже с 6:45, завершать работу позже - в 19:30. Напомним, водная переправа из города в Рождествено была закрыта в начале декабря из-за тяжелой ледовой 

19 декабря 2016, 11:25
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