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Военные сборы школьников пройдут в Самарской области
В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки …
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10 апреля 2018, 12:25
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Самая важная история – кредитная
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10 апреля 2018, 10:52
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Порушенную тротуарную плитку в этом месяце восстановят в Самаре
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10 апреля 2018, 10:07
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Главы районов Самары начали пешие обходы территорий
Главы районов Самары начали пешие обходы своих территорий, чтобы проконтролировать работы по очистке дворов от снега, откачке воды и отреагировать на жалобы жителей. Такое поручение им дала глава города — Елена Лапушкина.
В Самаре продолжается месячник благоустройства, объявленный в начале апреля. …
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10 апреля 2018, 09:48
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Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти
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9 апреля 2018, 03:46
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Стало известно, куда можно будет добраться летом из Самары на скоростных судах
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2 апреля 2018, 01:34
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Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару
Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для …
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23 марта 2018, 09:39
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МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары
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21 марта 2018, 12:37
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Волга вскроется в Самаре позднее
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20 марта 2018, 02:36
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Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару
В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.
«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - …
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5 марта 2018, 12:16
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Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару
Спасательную операцию в четверг 27 февраля провели спасатели Самары. Они доставили в областной центр из Рождествено женщину с закрытым переломом бедра. Эвакуация пациентки 1938 года рождения через Волгу выполнялась по заявке медиков. Из-за травмы передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели …
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27 февраля 2018, 05:46
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В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»
Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей …
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26 февраля 2018, 10:57
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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы
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19 декабря 2017, 11:32
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Зимнюю переправу в Рождествено получила СРПК
Перевозкой самарцев от речного вокзала до Рождествено и обратно в межнавигационный период займется «Самарская речная пассажирская компания» (СРПК). Итоги аукциона по определению подрядчика для обслуживания маршрута подвело областное Министерство транспорта. Стоимость контракта, рассчитанного до конца мая, составляет 9 млн 300 …
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16 января 2017, 05:33
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С 19 декабря меняется расписание переправы из Самары в Рождествено
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19 декабря 2016, 11:25