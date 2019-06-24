4
00
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области подвели итоги Единых госэзаменов. Основной этап сдачи завершен. Сейчас, в резервные дни, испытание проходят те, кто не пришел в срок по уважительной причине, прервавшие сдачу из-за плохого самочувствия, а также те, кто закончил школу в предыдущие годы, 
24 июня 2019, 09:03
Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Спрос на ипотеку в России в ближайшее время падать не будет, даже несмотря на то, что в 2019-м году, по сравнению с предыдущим, кредитные ставки выросли на 10 % - к такому выводу пришли самарские финансисты, о чем и рассказали 
журналистам 
24 июня 2019, 08:38
В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В понедельник вечером, 24 июня будет ограничено движение транспорта на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры на 2 и 3 полосе по направлению в город. В этом районе будут проводиться аварийные работы на водоводе. Ограничение будет действовать с 22:00 до 
24 июня 2019, 05:14
В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков

В ночь на 24 июня в военном госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве скончался Владимир Разенков, ветеран Сызранского ВВАУЛ, председатель ветеранской организации Сызрани, полковник в отставке. По словам его коллег, Владимир Федорович еще накануне был весел и общался с 
24 июня 2019, 03:57
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка по факту столкновения катеров, в результате которого погибла молодая девушка. Напомним, что в пятницу, 21 июня примерно в 23:00 на Волге напротив пляжа «Барбошина поляна» в 300 метрах от берега не смогли разъехаться 
24 июня 2019, 11:46
Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
24 июня 2019, 08:26
«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры

«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры

Предприимчивые торгаши «впаривают» доверчивым покупателям, что их «бурые бледно-розовые» томаты якобы выращены в культовых теплицах Засызрана. Помидорная столица Самарской области негодует.
 
Как пишет КТВ ЛУЧ, жителей Сызрани возмутили ушлые продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Причем, 
22 июня 2019, 02:56
Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего

В четверг, 20 июня, спасатели из Сызрани выручили молодого человека. В 12:25 сотрудники оперативной службы увидели на пляже № 1, что один из отдыхающих начал тонуть. Спасатели вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Как рассказали в Поисково-спасательной службе 
21 июня 2019, 09:02
«Козлёночком станешь!» Купающихся самарцев призвали не пить воду из Волги

«Козлёночком станешь!» Купающихся самарцев призвали не пить воду из Волги

Жителей Самары призвали не пить воду в Волге. Причем делать это крайне не рекомендуется как в Самаре, так и в Тольятти и в Сызрани. Приволжское УГМС сообщило о неутешительных результатах исследований воды в водоемах Самарской области.
 
«Купаться в водохранилищах 
8 июня 2019, 11:47
Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений

Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений

В 2019 году ожидается один из худших за всю историю наблюдения нерест на Волге, заявили в Росрыболовстве. Из-за режима регулирования водоемов последние 10 лет процесс икрометания у рыб и так происходит неэффективно, но в этом году нерест будет совсем плохим. 

7 июня 2019, 01:33
Самарец выудил из Волги огромного жереха

Самарец выудил из Волги огромного жереха

Отличный улов выудил на днях самарский рыбак Алексей Голеусов. Попытать удачу мужчина решил на правом берегу Волги.

«Давно хотел здесь половить именно с берега для разнообразия. Как оказалось, не зря. Телу приятно, отдыхаешь душой», - рассказывает Алексей.

По его словам, клевать начало 

5 июня 2019, 03:21
Паром между Самарой и Рождествено будет курсировать чаще

Паром между Самарой и Рождествено будет курсировать чаще

С понедельника, 13 мая, действует новое расписание на грузопассажирской переправе между Самарой и селом Рождествено. Количество рейсов парома от Октябрьского спуска увеличилось, ранее он ходил только три раза в день. Паром начинает свое движение в 06:00 от села Рождествено. С 
13 мая 2019, 10:58
Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле

Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле

История с изменением цен на паромную переправу до села Рождествено начинает приобретать скандальный оборот. Как уже сообщала ТЕРРА, 30 апреля, перед первыми майскими каникулами, тарифы на паром решили резко увеличить. Так, перевозка велосипеда подорожала на 25% - со 120 до 

8 мая 2019, 12:57
Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

20 апреля заработала грузо-пассажирская паромная переправа между Самарой и Рождествено. Судно будет совершать по три рейса в день в каждом направлении.

От Октябрьского спуска паром будет отправляться в 8:00, 13:30 и 18:00, а из Рождествено в 6:00, 12:00 и 16:30.

Стоимость проезда 

20 апреля 2018, 09:13
Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре

Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре

В Интернете появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА", судно «застряло» на Волге напротив Струковского сада. Всего в лед на реке вмерзли пять судов. «Окский» освободили последним, почти неделю спустя. Для этого 
26 декабря 2017, 12:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх