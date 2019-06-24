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В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети
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24 июня 2019, 09:03
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Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку
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24 июня 2019, 08:38
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В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе
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24 июня 2019, 05:14
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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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Скончался экс-депутат Думы Сызрани Владимир Разенков
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24 июня 2019, 03:57
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В Самаре стартовала доследственная проверка из-за столкновения катера и лодки, в котором погибла девушка
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24 июня 2019, 11:46
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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«Какая наглость!» Сызранцев возмутили ушлые продавцы, которые начали подделывать легендарные сызранские помидоры
Предприимчивые торгаши «впаривают» доверчивым покупателям, что их «бурые бледно-розовые» томаты якобы выращены в культовых теплицах Засызрана. Помидорная столица Самарской области негодует.
Как пишет КТВ ЛУЧ, жителей Сызрани возмутили ушлые продавцы, которые уже выставили на прилавки местные помидоры. Причем, …
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22 июня 2019, 02:56
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Наглотался воды и потерял сознание: в Сызрани вытащили из воды утопающего
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21 июня 2019, 09:02
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«Козлёночком станешь!» Купающихся самарцев призвали не пить воду из Волги
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8 июня 2019, 11:47
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Нерест на Волге в этом году будет один из самых плохих за всю историю наблюдений
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7 июня 2019, 01:33
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Самарец выудил из Волги огромного жереха
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5 июня 2019, 03:21
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Паром между Самарой и Рождествено будет курсировать чаще
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13 мая 2019, 10:58
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Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле
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8 мая 2019, 12:57
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Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено
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20 апреля 2018, 09:13
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Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре
В Интернете появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА", судно «застряло» на Волге напротив Струковского сада. Всего в лед на реке вмерзли пять судов. «Окский» освободили последним, почти неделю спустя. Для этого …
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26 декабря 2017, 12:41
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