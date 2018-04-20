В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных В немецком Бундесвере полным ходом идет разработка специальной формы для беременных женщин-военнослужащих. Ее начали испытывать еще в мае прошлого года. За это время девушки успели опробовать 500 вариантов обмундирования. И если повседневная одежда им пришлась вполне по вкусу, то полевая …