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Материалы по теме:

Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

В ходе текущей весенней призывной  кампании ряды вооруженных сил страны пополнят почти 3000 жителей нашего региона. При этом трое подали документы на альтернативную службу, четверо пойдут в спортивную роту и двое - в научную. Первый эшелон с призывниками отправится 24 апреля.

География службы 

16 апреля 2018, 05:02
Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Из Самарской области в Президентский полк попадут 15 призывников. Всего весной военкоматы региона планируют призвать 2859 новобранцев. Служить они будут во всех регионах России -  от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма. Более 2200 человек уже прошли медкомиссию. Отметим, по 

16 апреля 2018, 02:35
Призывник-пацифист из Сызрани не пойдет служить в армию

Призывник-пацифист из Сызрани не пойдет служить в армию

В Самарской области полным ходом идет весенняя призывная кампания. 6 апреля были подведены итоги первых ее дней в Сызрани, Октябрьске, Сызранском и Шигонском районах. Всего через комиссии прошли 250 будущих новобранцев. Интересно, что один из них смог доказать, что является 
9 апреля 2018, 02:53
В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных

В немецкой армии разрабатывают одежду для беременных

В немецком Бундесвере полным ходом идет разработка специальной формы для беременных женщин-военнослужащих. Ее начали испытывать еще в мае прошлого года. За это время девушки успели опробовать 500 вариантов обмундирования. И если повседневная одежда им пришлась вполне по вкусу, то полевая 
2 апреля 2018, 06:41
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей

В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей

Новый детский сад в микрорайоне Волгарь рассчитан на 240 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это второе дошкольное учреждение, открытое здесь. Первое рассчитано на 115 мест, и их для всех желающих совершенно не хватало. Поэтому недавно возведенный садик 
11 января 2018, 05:47
Ученые нашли в Тихом океане новый вид гигантских осьминогов

Ученые нашли в Тихом океане новый вид гигантских осьминогов

Прежде промысловики говорили о нескольких добытых особях осьминогов, которые заметно превосходили в размерах единственных известных биологам больших осьминогов Enteroctopus dofleini. И вот на этой неделе американские специалисты заявили, что данный вид уже не считается самым крупным на планете.
Ученые детально 

28 декабря 2017, 09:58
Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле

Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле

Специалисты Университета Торонто в ходе недавней экспедиции обнаружили в лесах Амазонии первую разновидность гибридных птиц. Как рассказывают канадские исследователи, они открыли вид желтошапочных пипров случайно.
Ученые поясняют: в ботанике часто встречаются гибридные растения, однако для позвоночных это является уникальным случаем. 

27 декабря 2017, 02:09
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