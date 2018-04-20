20 апреля в Самаре откроется первая в России Аллея призывника. Мероприятие пройдет в парке Победы. Аллея будет заложена с посадки одного дерева, и это, впоследствии, должно стать ежегодной традицией.
В открытии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Им вручат памятные медали в честь 100-летия с момента создания Вооруженных сил.
Также, в рамках мероприятия запланирована развлекательная программа с участием студентов ФСИН, казаков, конной полиции и кинологов. Не обойдется и без выставки военного снаряжения.
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