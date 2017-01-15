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Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа
В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».
На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых …
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27 декабря 2016, 02:02
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Путин поручил следить за коллекторами
Работу коллекторских агентств в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Штат ведомства для этих целей будет увеличен по всей стране на 375 человек. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
По оценкам экспертов, после начала действия …
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16 декабря 2016, 02:12
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Послание президента
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1 декабря 2016, 06:14
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Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»
Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул …
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1 декабря 2016, 03:23
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В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова
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10 октября 2016, 03:50
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В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита
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22 сентября 2016, 10:27
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Три золота, серебро и три бронзы завоевали самарские дзюдоисты на Чемпионате России
Награды высшей пробы в столицу губернии привезли три девушки.
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13 сентября 2016, 11:37
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Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина проведет стартовую схватку на Олимпиаде-2016
Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина, в последний момент ставшая участницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сегодня, 8 августа, проведет стартовую схватку в 1/16 финала. Её соперницей будет Дарсина Мануэль из Новой Зеландии.
Как сообщает Федерация дзюдо России, участие Заблудиной в Олимпиаде-2016 …
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8 августа 2016, 10:11