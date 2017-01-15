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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».

На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых 
27 декабря 2016, 02:02
Путин поручил следить за коллекторами

Путин поручил следить за коллекторами

Работу коллекторских агентств в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Штат ведомства для этих целей будет увеличен по всей стране на 375 человек. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 

По оценкам экспертов, после начала действия 

16 декабря 2016, 02:12
Послание президента

Послание президента

В четверг, 1 декабря, с посланием к Федеральному Собранию обратился президент Владимир Путин. По сути, каждое такое выступление главы государства носит программный характер и определяет вектор движения страны как минимум на ближайший год.

На этот раз Владимир Путин поставил перед правительством 

1 декабря 2016, 06:14
Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Путин: «В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов»

Владимир Путин призвал дать регионам больше самостоятельности в распределении субсидий в сфере АПК. Об этом президент России заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию 1 декабря. При этом ответственность региональных властей за эффективное использование бюджетных средств тоже должна возрасти, подчеркнул 
1 декабря 2016, 03:23
В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова

В Самаре прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова

В Самаре при информационной поддержке Телерадиокомпании "Терра" прошёл открытый турнир по дзюдо памяти известного тренера Анатолия Потапова.
Легендарный спортсмен является одним из основателей школы японской борьбы в Куйбышеве. Первые уроки дзюдо он провёл здесь в 1975 году. Турнир памяти тренера 

10 октября 2016, 03:50
В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита

В Самаре пройдет турнир по дзюдо Кубок Митрополита

В пятницу, 23 сентября, в Самаре пройдет открытие уникального турнира по дзюдо Кубок Митрополита Самарского и Сызранского. На татами МТЛ-Арены выйдут больше трехсот юных спортсменов со всей России.
 
Появлению дзюдо в России во многом способствовал святитель Николай, основатель православной 

22 сентября 2016, 10:27
Три золота, серебро и три бронзы завоевали самарские дзюдоисты на Чемпионате России

Три золота, серебро и три бронзы завоевали самарские дзюдоисты на Чемпионате России

Награды высшей пробы в столицу губернии привезли три девушки.
Анастасия Павленко, Дарья Межецкая и Ольга Крюкова одержали победу каждая в своей весовой категории. На татами спортсменки доказали превосходство над опытными соперницами из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Волгограда. Серебряную медаль 

13 сентября 2016, 11:37
Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина проведет стартовую схватку на Олимпиаде-2016

Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина проведет стартовую схватку на Олимпиаде-2016

Самарская дзюдоистка Ирина Заблудина, в последний момент ставшая участницей Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сегодня, 8 августа, проведет стартовую схватку в 1/16 финала. Её соперницей будет Дарсина Мануэль из Новой Зеландии.
 
Как сообщает Федерация дзюдо России, участие Заблудиной в Олимпиаде-2016 
8 августа 2016, 10:11
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