Новый глава Самары будет определен к 22 декабря Сегодня, 16 ноября, на заседании городской думы Самары депутаты определяли, кто войдет в состав комиссии, которая будет проводить конкурс на пост главы городского округа. Сам он начнётся 20 ноября 2017 года. В этот день стартует приём документов от потенциальных кандидатов, он …