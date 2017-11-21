|
Прием документов на пост мэра Самары стартует сегодня
В понедельник, 20 ноября, стартует прием документов на пост главы Самары.
Напомним, с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Самары депутаты Думы г.о. Самара определились в четверг, 16 ноября. Документы будет рассматривать специальная комиссия …
|
20 ноября 2017, 11:11
|
Стало известно, кто будет выбирать нового главу Самары
Дума городского округа Самара опубликовала списки членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Отметим, в требованиях к кандидатам убрали ограничения по возрасту и трудовому стажу, а также конкретизацию высшего профессионального образования.
«Сферы государственного, муниципального управления, экономики, …
|
17 ноября 2017, 04:27
|
В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы
Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.
Как …
|
17 ноября 2017, 12:11
|
Кто будет главой Самары?
|
16 ноября 2017, 04:43
|
Новый глава Самары будет определен к 22 декабря
|
16 ноября 2017, 02:11
|
В Казани в подъезде своего дома застрелен бизнесмен
В столице Татарстана в собственном подъезде был расстрелян местный бизнесмен. Как отмечают региональные СМИ, мужчина был довольно известен в предпринимательских кругах. Его труп с несколькими пулевыми ранениями нашли в подъезде многоэтажки на ул. Завойского.
|
23 мая 2016, 05:24
|
Дело о доведении до самоубийства ульяновского бизнесмена Владимира Ежкова прекращено
Версия о заказном убийстве отпала. Напомним, в конце мая тело председателя совета директоров крупной аптечной сети «УльяновскФармация» обнаружили на заднем сиденье автомобиля в Волжском районе на обводной трассе Самара - Волгоград. Он был смертельно ранен в сердце из карабина «Сайга». …
|
8 октября 2015, 04:44
|
В Абхазии в ресторане расстреляли московского бизнесмена
|
28 августа 2015, 09:02
|
Главу филиала швейцарского шоколадного концерна обнаружили мертвым в Москве
|
27 августа 2015, 05:03