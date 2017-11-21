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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 ноября 2017г 
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Как 

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В Казани в подъезде своего дома застрелен бизнесмен

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В столице Татарстана в собственном подъезде был расстрелян местный бизнесмен. Как отмечают региональные СМИ, мужчина был довольно известен в предпринимательских кругах.  Его труп с несколькими пулевыми ранениями нашли в подъезде многоэтажки на ул. Завойского.
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