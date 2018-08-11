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Материалы по теме:

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
В блогах: как же достал

В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью

Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.

"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень 
11 августа 2018, 12:45
В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?

Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:

"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда 
11 августа 2018, 11:08
В блогах: пятничное-инвалидное

В блогах: пятничное-инвалидное

Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: 
11 августа 2018, 10:03
В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации

В среду, 25 июля, в Самарской области начали работать пункты приема заявлений для голосования не по месту регистрации, а по месту нахождения. 

Первыми в работу по приему заявлений от желающих проголосовать 9 сентября вдали от дома включились многофункциональные центры и территориальные 

25 июля 2018, 07:33
Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах

Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах

В понедельник, 16 июля, Дмитрий Азаров подал в избирательную комиссию региона пакет документов для участия в губернаторских выборах.

Напомним, что голосование пройдет 9 сентября, всего лишь через 55 дней. Рабочая группа проверила все бумаги, и затем председатель комиссии Вадим Михеев подтвердил, 

16 июля 2018, 04:56
В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской 
8 мая 2018, 12:29
Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году

Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
 
Напомним, голосование состоялось 18 марта. Территории, получившие больше всего голосов, будут благоустроены 

27 марта 2018, 02:08
Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре

В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид 

22 марта 2018, 10:06
В Самаре выдвиженцу от партии

В Самаре выдвиженцу от партии "Родина" отказали в регистрации

Речь идет о Сергее Санькове, который хотел баллотироваться в нижнюю палату федерального парламента. Причина отказа в том, что у выдвиженца "Родины" обнаружился партийный билет "Единой России".
 
В эти выходные Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала еще трех желающих побороться за 

8 августа 2016, 10:19
АвтоВАЗ выдвинул мастера цеха кандидатом в Госдуму РФ

АвтоВАЗ выдвинул мастера цеха кандидатом в Госдуму РФ

Трудовой коллектив "АвтоВАЗа" принял решение о выдвижении своего кандидата в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба компании.
 
Такое решение было принято сегодня, 21 июня, на конференции трудового коллектива автозавода, в котором участвовали представители первичной профорганизации, заводских Совета ветеранов и Союза женщин.

22 июня 2016, 12:01
Партии Самарской области назвали даты утверждения списка кандидатов на выборах

Партии Самарской области назвали даты утверждения списка кандидатов на выборах

Первыми с пулом кандидатов определятся реготделения "Справедливой России" и ЛДПР. Партконференции запланированы на эту субботу, 27 июня. У "соколов Жириновского" она будет открытой, у эсеров - закрытой для сторонних наблюдателей. Последние с датой пресс-конференции по ее итогам еще не определились.

Напомним, 

22 июня 2015, 12:07
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