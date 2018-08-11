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"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
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11 августа 2018, 10:19
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В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью
Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.
"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень …
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11 августа 2018, 12:45
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В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?
Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:
"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда …
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11 августа 2018, 11:08
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В блогах: пятничное-инвалидное
Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: …
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11 августа 2018, 10:03
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В Самарской области начали выдавать заявления для голосования не по месту регистрации
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25 июля 2018, 07:33
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Дмитрий Азаров подал документы для участия в губернаторских выборах
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16 июля 2018, 04:56
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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Названы скверы, выбранные самарцами для благоустройства в 2018 году
Опубликован список территорий, за благоустройство которых проголосовали жители Самарской области. В нем приняли участие около миллиона человек. Всего в списке 151 объект, сообщили в правительстве Самарской области.
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27 марта 2018, 02:08
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Объявлены итоги голосования по облику стены у пл. Славы в Самаре
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22 марта 2018, 10:06
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В Самаре выдвиженцу от партии "Родина" отказали в регистрации
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8 августа 2016, 10:19
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АвтоВАЗ выдвинул мастера цеха кандидатом в Госдуму РФ
Трудовой коллектив "АвтоВАЗа" принял решение о выдвижении своего кандидата в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба компании.
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22 июня 2016, 12:01
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Партии Самарской области назвали даты утверждения списка кандидатов на выборах
Первыми с пулом кандидатов определятся реготделения "Справедливой России" и ЛДПР. Партконференции запланированы на эту субботу, 27 июня. У "соколов Жириновского" она будет открытой, у эсеров - закрытой для сторонних наблюдателей. Последние с датой пресс-конференции по ее итогам еще не определились.
Напомним, …
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22 июня 2015, 12:07