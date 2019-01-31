В четверг, 31 января, в дилерских центрах «АвтоВАЗа» начались продажи новинки - LADA Vesta Sport. Автомобиль производится в Тольятти, и в нем используется более 200 новых деталей и узлов. Первым покупателем спорткара в цвете «Тайфун» стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что для Самарской области очень важно, чтобы автогигант успешно развивался.
- Договоренности, которые зафиксированы в специнвестконтракте, подписаны на федеральном уровне, являются залогом продолжения динамичного развития предприятия. А это значит, что будут создаваться новые рабочие места, осуществляться инвестиции в модернизацию производства, появляться новые модели. Все условия, на которых оказывается господдержка предприятия, очень четко обусловлены и встречными обязательствами завода, - считает Дмитрий Азаров.
Напомним, что новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в максимальной комплектации Luxe. Стартовая цена автомобиля – 1 009 900 рублей. В состав оборудования включены система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Помимо этого, доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций будет продаваться за 1 045 900 рублей. Интерьер выполнен в черно-красной гамме и подчеркнут потолком черного цвета. Передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения.