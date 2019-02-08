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900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
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8 февраля 2019, 02:11
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды
Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, …
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8 февраля 2019, 12:20
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары
В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником …
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28 января 2019, 01:20
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Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев
Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в …
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25 января 2019, 08:11
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Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО
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22 января 2019, 08:52
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В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности
Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост …
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21 января 2019, 02:04
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Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
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18 января 2019, 02:57
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В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»
В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. …
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30 ноября 2017, 08:53
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В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора
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24 октября 2017, 02:39
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Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры
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11 октября 2017, 08:04
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Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов
Генеральная прокуратура выявила в российских регионах 94,2 тыс. законов, противоречащих федеральному законодательству. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на официальных представителей ведомства.
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11 октября 2017, 12:16
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