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Материалы по теме:

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

На случай техногенной катастрофы на НФС-1 появилась установка дополнительной очистки воды

Стало известно, что на случай техногенной катастрофы на Волге на НФС-1 готова установка дополнительной очистки воды. От этого источника снабжается питьевой водой 60% населения. По словам заведующего кафедрой СамГТУ Александра Стрелкова, риск представляют все предприятия выше по течению Самары, например, 
8 февраля 2019, 12:20
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

В понедельник, 28 января, стало известно, что свой пост оставил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев. Как отмечают в региональном Главке полиции, он вышел на пенсию. Отметим, что Андрей Карпочев возглавлял подразделение с 2015 года, а до этого 
28 января 2019, 04:37
Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником 
28 января 2019, 01:20
Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в 
25 января 2019, 08:11
Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Во вторник, 22 января, стало известно, что заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова назначен Алексей Кузьмицкий. Напомним, что в 2007-2011 годах он был губернатором Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года 
22 января 2019, 08:52
В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост 
21 января 2019, 02:04
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио».
 
- У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по 
18 января 2019, 02:57
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. 

30 ноября 2017, 08:53
В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ожидают важных персон. 25 октября Самару посетит делегация FIFA. Спортивные чиновники оценят готовность дорог к ЧМ-2018. Напомним, главную городскую магистраль Московское шоссе ремонтируют на участке от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега» протяженностью 

24 октября 2017, 02:39
Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры

Самарская область попала в антирейтинг Генпрокуратуры

63-регион оказался в лидерах по числу обманутых дольщиков.
11 октября 2017, 08:04
Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов

Генпрокуратура забраковала почти 100 тысяч региональных законов

Генеральная прокуратура выявила в российских регионах 94,2 тыс. законов, противоречащих федеральному законодательству. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на официальных представителей ведомства.
В частности, сообщается, что региональные власти незаконно уменьшали расходы на сферы здравоохранения и образования, лишали бюджетников льгот по 

11 октября 2017, 12:16
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