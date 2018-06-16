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«Он сделал мой день!»: Самарский борщ покорил журналиста из Аргентины

Луис Андрес Хенао, корреспондент информагентства Associated Press из Аргентины, опубликовал в Инстаграме свои первые впечатления от приезда в Самару. По его словам, он рад быть в наш город, несмотря на долгий перелет из Буэнос-Айреса, который занял в сумме более 
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Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити

На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
 
 
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити 
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В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе

В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе

В Самаре до 14 июня включительно будет ограничено движение транспорта по улице Вилоновской (на участке от Чапаевской до Галактионовской), и по Красноармейской (также от Чапаевской до Галактионовской). Причина - подготовка к Фестивалю болельщиков к чемпионату мира по футболу, передает «Самарская 
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Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

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26 мая 2018, 03:13
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