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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

700 миллионов за день: россияне скупают облигации федерального займа

700 миллионов за день: россияне скупают облигации федерального займа

Россияне в первый же день продаж купили облигации федерального займа почти на 700 млн рублей, сообщает Министерство финансов. В ведомстве позитивно оценили старт пилотного проекта по размещению ценных бумаг для физических лиц.

По информации банков-агентов, объем заявок, поданных гражданами 
27 апреля 2017, 02:51
Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10%

Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.
Как информируют «Известия», в 1-м квартале рост просроченной задолженности был лишь 1%. В 2016 

27 апреля 2017, 11:23
Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

Полмиллиарда самарцам: вкладчики лишенного лицензии «Росэнергобанка» получат денежные компенсации

ВТБ24 начал принимать заявления для выплаты денежной компенсации вкладчикам «Росэнергобанка», лишенного лицензии 10 апреля. ВТБ24 был выбран Агентством по страхованию вкладов в качестве банка-агента.

В Самаре клиенты «Росэнергобанка» получат 406 млн рублей. Уточнить отделения ВТБ можно на официальном сайте учреждения. Граждане 

25 апреля 2017, 11:59
Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»

Миллиард ракет: РКЦ «Прогресс» займет крупную сумму у банка «Россия»

Самарский ракетно-космический центр "Прогресс" займет у санкт-петербургского банка "Россия" 1 млрд 300 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Предприятие, входящее в крупнейшее общественное объединение страны - Союз машиностроителей России, объявляло аукцион по определению финансовой организации, которая предоставит возобновляемую кредитную 

24 апреля 2017, 06:41
ФИА-БАНК оценили на миллиард

ФИА-БАНК оценили на миллиард

Агентство по страхованию вкладов отчиталось о результатах оценки движимого и недвижимого имущества тольяттинского "ФИА-Банка". Напомним, он лишился лицензии и 4 июля прошлого года был признан банкротом.
Аудит проводила "Профессиональная группа оценки". Рыночная стоимость имущества составила 1 миллиард 52 миллиона рублей, 

21 апреля 2017, 03:40
Доходы от госбумаг могут быть освобождены от налогов

Доходы от госбумаг могут быть освобождены от налогов

В  Минфине обсуждается законопроект, вводящий нулевую ставку налога на доходы по гособлигациям, рассказали «Ведомостям» участники обсуждений и подтвердил чиновник Минфина. По законопроекту от налога будут освобождены доходы как по облигациям Минфина, так и по бумагам, выпущенным регионами.

Сейчас российские компании платят 

9 октября 2013, 03:46
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