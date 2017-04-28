Российские банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10% Банки в РФ могут уменьшить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых. Это оказалось возможным вследствие низкого роста просроченной задолженности, отмечается в исследовании Объединенного кредитного бюро.

Как информируют «Известия», в 1-м квартале рост просроченной задолженности был лишь 1%. В 2016 …