Банками-агентами по их размещению выступают Сбербанк и ВТБ24. По информации последнего, на 27-ое число кредитное учреждение приняло более одной тысячи заявок на сумму превышающую миллиард рублей.
Самарская область вошла в тройку лидеров по количеству покупок облигаций федерального займа. Продажа ценных бумаг для населения стартовала 26 апреля. Банками-агентами по их размещению выступают Сбербанк и ВТБ24.
По информации последнего, на 27-ое число кредитное учреждение приняло более одной тысячи заявок на сумму превышающую миллиард рублей. Регионом-лидером по количеству обращений стала Москва и Московская область - 37 процентов от общего числа. На втором месте - Лениградская область и Санкт-Петербург - 16 процентов. Далее следуют Самара и Казань - по 3 процента.
Напомним, минимальный объем покупки ОФЗ в рамках одного выпуска — 30 тысяч рублей, максимальный — 15 млн. Срок обращения - 3 года. Доходность превышает действующие ставки по депозитам. Так, в рамках первого выпуска он достиг 9% годовых.
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