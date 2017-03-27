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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

Строить новый речной вокзал в Самаре начнут в мае

На совещании у губернатора Самарской области обсудили ход работ по строительству нового речного вокзала в Самаре, который должен открыться к лету 2018 года. Пока идут работы над проектом. Начать стройку планируют в конце мая. Площадь объекта составит до 2000 квадратных 
27 марта 2017, 12:44
Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

Горит историческое здание в центре Самары, есть фото

В пятницу, 24 марта, МЧС получило сообщение о пожаре в историческом здании реального училища, расположенного в центре Самары. Объект находится по адресу: улица Алексея Толстого, 33. К месту ЧП направлено 13 пожарных машин. В тушении принимают участие 55 человек. По 
24 марта 2017, 03:26
Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
В Самаре хотят возродить экополицию

В Самаре хотят возродить экополицию

Самарский областной департамент охоты и рыболовства предложил возродить в регионе экологическую полицию. Аналогичная структура существовала в губернии в 90-х годах и являлась подразделением милиции. В то время «санитары-силовики» составляли административные протоколы и накладывали штрафы за грязные дворы, отсутствие урн и 

24 марта 2017, 11:42
В блогах: в Самаре закрывается кинотеатр «Филин» на набережной

В блогах: в Самаре закрывается кинотеатр «Филин» на набережной

Блогер luchiksveta63 пожаловалась, что в Самаре на набережной у Ладьи закрывается бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин". "Этот отличный проект стартовал почти три года назад. Каждый день, с мая по сентябрь, "Филин" радовал самарцев хорошими фильмами и мультиками. Многим 
25 августа 2016, 05:45
В Самаре появится кинотеатр IMAX сети

В Самаре появится кинотеатр IMAX сети "Киномакс"

В областной столице сеть «Киномакс» ищет сотрудников. Это связано с появлением в городе зала формата IMAX.
Предположительно, новый зал откроется в ТРК «Аврора» на месте закрывшегося «Киноплекса».
Напомним, кинотеатр формата IMAX скоро откроется и в Автограде, где также недавно 
16 мая 2014, 11:59
В Тольятти в ТРК

В Тольятти в ТРК "Парк Хаус" откроется кинотеатр формата IMAX

В Автоград на смену закрывшегося «Киноплекса» приходит зал формата IMAX сети MORI CINEMA. Новый киносалон будет открыт в ТРК «Парк Хаус» ближе к концу лета, так как сейчас там полным ходом идут ремонтные работы, сообщается в официальной группе торгово-развлекательного 
13 мая 2014, 04:08
В Самаре появится первый кинотеатр IMAX

В Самаре появится первый кинотеатр IMAX

В Самаре появится первый кинотеатр формата IMAX, сообщает "Волга-Ньюс". На сегодняшний день заключено соглашение с оператором, которым станет сеть "Киномакс". IMAX расположится в третьей очереди ТРК "Аврора". 
Новые цифровые кинотеатры отличаются большими экранами. Этот формат разработан канадской корпорацией IMAX в 1970 году. 

16 января 2014, 02:56
На самарской набережной появился бесплатный кинотеатр

На самарской набережной появился бесплатный кинотеатр

На самарской набережной около "Ладьи" появился бесплатный кинотеатр под открытым небом. Тестовый показ фильма планируется провести уже 17 мая. Для удобства зрителям будут предложены мягкие пуфы, кресла-груши, теплые пледы и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, для них будет работать летнее безалкогольное 

16 мая 2013, 02:37
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