Открытие первого в Самаре кинозала в формате IMAX состоится в апреле, сообщила администрация паблика ТЦ «Аврора Молла». Известно, что его организуют во втором корпусе на четвертом этаже.
«Это не только уникальная и новая для Самары технология кинопоказа, но и уникальный кинозал», - указано в сообщении. Зрителям обещают высокое качество изображения и звука, а также ощущение «полного эффекта присутствия» в фильме.
Отметим, данных о размере экрана и числе мест в новом зале пока не раскрывают. Стандартным для IMAX считается экран 22x16 метров.
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