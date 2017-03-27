В блогах: в Самаре закрывается кинотеатр «Филин» на набережной … Блогер luchiksveta63 пожаловалась , что в Самаре на набережной у Ладьи закрывается бесплатный кинотеатр под открытым небом "Филин". "Этот отличный проект стартовал почти три года назад. Каждый день, с мая по сентябрь, "Филин" радовал самарцев хорошими фильмами и мультиками. Многим