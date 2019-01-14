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Материалы по теме:

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний 
14 января 2019, 10:53
В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была 
14 января 2019, 10:35
В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента. 

- Экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был 
14 января 2019, 09:11
На рынке в Тольятти торговали опасным для жизни алкоголем

На рынке в Тольятти торговали опасным для жизни алкоголем

В Тольятти оштрафовали за продажу опасного алкоголя 23-летнюю девушку, которая работает в торговой секции на Комсомольском рынке. Как рассказали в облпрокуратуре, она незаконно хранила и продавала спиртовую смесь из непищевого сырья с токсичными микропримесями этилового эфира. В общей сложности, у 
29 декабря 2018, 09:35
В Самаре демонтировали автостоянку на улице Мечникова

В Самаре демонтировали автостоянку на улице Мечникова

В областной столице продолжается «охота» на нелегальные автостоянки. Прокуратура Железнодорожного района выявила несколько парковок, которые работали без необходимых правоустанавливающих документов. В итоге была демонтирована незаконная автостоянка на улице Мечникова, 3. С ее территории убрали охранную будку и ограждение, сообщает облпрокуратура.
 
29 ноября 2018, 08:31
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31
В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

Прокуратура выяснила, что восемь сотрудников администрации Промышленного района Самары предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Точнее, чиновники передали неполные или искаженные данные о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 
 
- Прокуратурой района в адрес главы 
27 ноября 2018, 10:30
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