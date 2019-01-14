|
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом
|
14 января 2019, 11:25
|
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани
Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний …
|
14 января 2019, 10:53
|
В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре
В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была …
|
14 января 2019, 10:35
|
В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной
Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента.
|
14 января 2019, 09:11
|
На рынке в Тольятти торговали опасным для жизни алкоголем
В Тольятти оштрафовали за продажу опасного алкоголя 23-летнюю девушку, которая работает в торговой секции на Комсомольском рынке. Как рассказали в облпрокуратуре, она незаконно хранила и продавала спиртовую смесь из непищевого сырья с токсичными микропримесями этилового эфира. В общей сложности, у …
|
29 декабря 2018, 09:35
|
В Самаре демонтировали автостоянку на улице Мечникова
В областной столице продолжается «охота» на нелегальные автостоянки. Прокуратура Железнодорожного района выявила несколько парковок, которые работали без необходимых правоустанавливающих документов. В итоге была демонтирована незаконная автостоянка на улице Мечникова, 3. С ее территории убрали охранную будку и ограждение, сообщает облпрокуратура.
|
29 ноября 2018, 08:31
|
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
|
28 ноября 2018, 04:31
|
В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах
Прокуратура выяснила, что восемь сотрудников администрации Промышленного района Самары предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Точнее, чиновники передали неполные или искаженные данные о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.
|
27 ноября 2018, 10:30