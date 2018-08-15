В блогах: Сбербанк оценивает клиентов по "возрасту дожития"?



"Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные … Про неприятный случай в Сбербанке рассказал в "Фейсбуке" Михаил Крутихин."Зашел сегодня в отделение, хотел оформить кредитную карточку. Хорошую. Солидную. Операционистка полчаса заполняла на экране анкету для заявки, а потом охнула: "Стоп. Ведь после 65 лет мы кредитные