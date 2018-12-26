Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.
Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. На ликвидацию заносов направлены все силы дорожных служб. На улицах задействуется до 300 единиц техники. Объем вывоза снега достигает 6-7 тысяч тонн в сутки.
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