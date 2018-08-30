Чем запомнился самарцам Иосиф Кобзон … В четверг, 30 августа, стало известно о смерти Народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Эту новость подтвердила семья певца. Ему было 80 лет. Ранее сообщалось, что он находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Более десятка лет, с