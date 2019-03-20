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На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок
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20 марта 2019, 12:51
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В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы
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20 марта 2019, 12:36
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С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды
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20 марта 2019, 11:57
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В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку
В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая …
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20 марта 2019, 11:43
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В блогах: Всё идёт по плану ©
Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили …
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20 марта 2019, 11:38
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Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта
Стало известно, что певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта. Ранее датой называлось 19 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва». До этого там же, на кладбище, в большом траурном зале состоится церемония прощания. Напомним, что …
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17 марта 2019, 07:05
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Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную
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6 февраля 2019, 02:32
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«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»
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24 января 2019, 02:17
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Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein
Жительница Самары Алена Макеева снимется в клипе культовой группы Rammstein. Напомним, что в прошлом году музыканты вызвали нешуточный ажиотаж среди фанатов радостной новостью: ведется запись седьмого студийного альбома. Презентация диска (пока безымянного) запланирована на весну 2019 года, а затем последует …
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21 января 2019, 11:55
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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Из ОДО в «Метлу»: группа «Алиса» перенесла концерт в Самаре
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26 ноября 2018, 08:56
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Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани
19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.
Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. …
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19 ноября 2018, 03:12
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В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»
В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся …
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7 сентября 2018, 10:02
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Против певицы Елены Ваенги возбудили дело после оскорбления блогера
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19 июня 2015, 04:21
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