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Материалы по теме:

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

На пожаре в Нефтегорске погиб мужчина, спасены женщина и ребенок

В ночь на среду, 20 марта, в Нефтегорске произошел страшный пожар. Сигнал о возгорании на улице Восточной поступил дежурным в 01:37. На площади 150 квадратных метров горел жилой дом. На месте событий работали семь человек, которые использовали три единицы техники.
20 марта 2019, 12:51
В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

Запасы воды в снежном покрове к весне в Самарской области в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17-67 см. На реке Самара ниже нормы на 22-96 см. Об этом 
20 марта 2019, 12:36
С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

С улиц Самары откачали 6400 кубометров воды

В Самаре на сегодняшний день очищены от снега, ледяной пробки и скопившихся мусора и листвы, а также промыты 1800 дождеприемников. Причем, 972 из них находятся в опасных местах. По словам мастера участка «Центральный» МП «Инженерные системы» Юрия Каерова, на один 
20 марта 2019, 11:57
В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В блогах: под Самарой на Татьянке рыбак поймал 11-килограммовую щуку

В паблике "Рыбаки Новокуйбышевска" соцсети ВК поведали, что 18 марта рыбак из Самары поймал на реке Татьянке щуку на 11 килограмм. Владимир ловил на жерлицу. Вокруг него стояло как минимум 30 жерлиц, но "выстрелила" лишь его одна. Клюнула зубастая 
20 марта 2019, 11:43
В блогах: Всё идёт по плану ©

В блогах: Всё идёт по плану ©

Блогер missis_ykcyc обращает внимание на аварийный дом на Мехзаводе. "Это деформированное, разваливающееся на составные части НЕЧТО представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей, - пишет автор. - Я сейчас даже не о тех людях, которые до недавнего времени жили 
20 марта 2019, 11:38
Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта

Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта

Стало известно, что певицу Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта. Ранее датой называлось 19 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва». До этого там же, на кладбище, в большом траурном зале состоится церемония прощания. Напомним, что 
17 марта 2019, 07:05
Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Лишь для него все улицы Самары: концертный автопоезд Стаса Михайлова перегородил Солнечную

Сегодня в Самаре выступит любимец российских женщин, певец Стас Михайлов. И пока одни томятся в приятном предвкушении концерта, другие, судя по всему, терпят некоторые неудобства.

Дело в том, что звезды российской эстрады редко путешествуют налегке. Они привозят с собой 
6 февраля 2019, 02:32
«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны, и немудрено - на площадке выступали как известные российские 
24 января 2019, 02:17
Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein

Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein

Жительница Самары Алена Макеева снимется в клипе культовой группы Rammstein. Напомним, что в прошлом году музыканты вызвали нешуточный ажиотаж среди фанатов радостной новостью: ведется запись седьмого студийного альбома. Презентация диска (пока безымянного) запланирована на весну 2019 года, а затем последует 
21 января 2019, 11:55
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
Из ОДО в «Метлу»: группа «Алиса» перенесла концерт в Самаре

Из ОДО в «Метлу»: группа «Алиса» перенесла концерт в Самаре

В воскресенье, 25 ноября, в Самаре должен был состояться концерт группы «Алиса». Планировалось, что музыканты приедут со своим юбилейным туром и отыграют в ОДО, но планы резко поменялись. 
 
«Концерт в Самаре переносится с 25.11.18 на 27.01.19. Новое место проведения - 
26 ноября 2018, 08:56
Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

Дополнительные места для парковки организуют из-за концерта Филиппа Киркорова в Сызрани

19 ноября в Сызрани выступит поп-певец Филипп Киркоров. Он даст концерт в комплексе «Роснефть арена». Зрителям представят программу #ЦветНастроенияСиний.

Стоит отметить, что для того, чтобы все зрители смогли без проблем оставить свои автомобили, будут организованы дополнительные места для парковки. 
19 ноября 2018, 03:12
В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он  разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся 
7 сентября 2018, 10:02
Против певицы Елены Ваенги возбудили дело после оскорбления блогера

Против певицы Елены Ваенги возбудили дело после оскорбления блогера

Дело возбуждено по статье 5.61 КоАП РФ часть вторая (оскорбление, которое содержится в публичном выступлении или СМИ) после конфликта между Ваенгой и блогером Евгением Ковалем. Все началось с того, что певица приехала с гастролями во Владивосток и ей не понравилась 
19 июня 2015, 04:21
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