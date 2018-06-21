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В блогах: «Старейший музейный работник Самары»
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21 июня 2018, 09:52
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В блогах: «А что произошло со Сбербанком?»
«А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом …
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21 июня 2018, 09:41
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В блогах: «До пенсии еще пахать и пахать»
Самарский журналист и телеведущий Ян Налимов продолжает собирать отклики в "Фейсбуке" на свой пост про пенсионную реформу. «Что больнее всего задело лично меня в предстоящем увеличении пенсионного возраста, - пишет Налимов. - Обижают женщин: хотят добавить им сразу 8 …
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20 июня 2018, 12:20
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В блогах: «Важное изменение, касающееся поддержки автопроизводителей»
Депутат Государственной думы от Самарской области, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев сообщает на своей странице в "Фейсбуке", что при обсуждении поправок в бюджет они вместе с коллегой Альфией Когогиной внесли важное изменение в законопроект, касающееся поддержки автопроизводителей: …
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19 июня 2018, 08:00
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Пенсионный возраст все-таки повысят
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14 июня 2018, 05:16
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СМИ сообщили о возможности повышения минимального трудового стажа
В администрации президента и кабмине в настоящее время рассматривают вопрос повышения минимального трудового стажа для получения пенсии по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Как отмечается, резкое увеличение пенсионного возраста не даст нужный эффект для бюджета в краткосрочной …
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23 октября 2017, 09:15
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Первый пошел: Российские СМИ узнали о планах повысить нижний предел выслуги лет для военных
Российские силовые ведомства согласовали законопроект, подразумевающий увеличение нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Как сообщают отечественные информагентства, новшество намерены ввести в действие с 2018 года, при этом документ предусматривает переходный период …
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25 августа 2017, 02:14