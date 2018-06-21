В блогах: «А что произошло со Сбербанком?» … «А что произошло со Сбербанком? - вопрошает в "Фейсбуке" самарчанка Татьяна Сырова. - Надо снять со счета 800 тыс. Сумма для них, я думала, небольшая. В основном отделении, где открыт счёт, дали 375 и больше нет наличных. В другом