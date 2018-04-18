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Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре
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17 апреля 2018, 07:00
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11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области
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13 апреля 2018, 10:21
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МЧС включит сирены и громкоговорители в Самарской области
В Самаре в среду, 11 апреля, МЧС включит сирены и громкоговорители. Состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Сирены будут работать с 10 часов утра в течение пяти минут.
«Работа электросирен означает сигнал «Внимание …
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10 апреля 2018, 04:32
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Появилось видео из затопленного населенного пункта в Самарской области
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10 апреля 2018, 01:16
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Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре
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10 апреля 2018, 11:49
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Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области
Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные …
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10 апреля 2018, 11:28
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Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован
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9 апреля 2018, 08:32
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Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду
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11 января 2018, 12:33
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До берега доплыл только один: На Волге у Полевого спуска перевернулась «Казанка»
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18 ноября 2017, 11:57