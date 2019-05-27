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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
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27 мая 2019, 11:45
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса
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27 мая 2019, 10:16
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция
Событие всероссийского масштаба. Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, на полную мощь заработала самая большая в стране и первая в нашем регионе солнечная электростанция. Она способна обеспечить электроэнергией весь жилой фонд Новокуйбышевска, все местные социально-культурные объекты, а также крупные предприятия …
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21 мая 2019, 10:32
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Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске
Под Новокуйбышевском открылась крупнейшая в России Солнечная электростанция.. Инвестиции в проект составили 11 млрд рублей. Мощность станции - 75 МВт. Она будет обеспечивать Новокуйбышевск и Чапаевск электричеством. По словам специалистов, срок окупаемости объекта оценивается в 15 лет.
Подробности смотрите в выпусках …
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21 мая 2019, 01:57
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В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие
Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, …
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21 мая 2019, 12:51
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В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено
Депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн обратился в министерство транспорта России - он попросил рассмотреть возможность отмены запрета на движение судов через Волгу в село Рождествено. Как известно, они не курсируют между населенным пунктом и Самарой …
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17 мая 2019, 10:02
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Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре
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17 мая 2019, 08:28
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В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб
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16 мая 2019, 09:47
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В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе
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16 мая 2019, 08:24
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В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»
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14 мая 2019, 02:35
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У летевшего в Самару SSJ-100 сработал датчик неисправности системы наддува в кабине пилотов
Выяснилось, почему пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 минувшей ночью вылетел в самарский аэропорт из Шереметьево, но вернулся обратно. Напомним, он отправился в путь из воздушной гавани в 01:59 по московскому времени, но провел в небе всего 25 минут, а …
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13 мая 2019, 11:53
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Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Самару, вернулся в Москву
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13 мая 2019, 08:40
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«Оставил черный след»: в Самарской области засняли загадочный летающий объект
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19 апреля 2019, 11:22
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