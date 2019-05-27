3
46
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Жительница поселка под Сызранью вызвала медиков после интима со своим приятелем. Врачи отмечают — в их практике еще не было случая, чтобы пациенты просили сделать прививку от туберкулеза. Обычно вакцинируют новорожденных еще в роддоме, затем — детей в 13 лет, 
27 мая 2019, 10:16
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

В Самарской области на полную мощность заработала крупнейшая в России солнечная электростанция

Событие всероссийского масштаба. Под Новокуйбышевском, в районе поселка Маяк, на полную мощь заработала самая большая в стране и первая в нашем регионе солнечная электростанция. Она способна обеспечить электроэнергией весь жилой фонд Новокуйбышевска, все местные социально-культурные объекты, а также крупные предприятия 
21 мая 2019, 10:32
Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске

Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске

Под Новокуйбышевском открылась крупнейшая в России  Солнечная электростанция.. Инвестиции в проект составили 11 млрд рублей. Мощность станции - 75 МВт. Она будет обеспечивать Новокуйбышевск и Чапаевск электричеством. По словам специалистов, срок окупаемости объекта оценивается в 15 лет.

Подробности смотрите в выпусках 

21 мая 2019, 01:57
В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие

Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, 
21 мая 2019, 12:51
В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено

В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено

Депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн обратился в министерство транспорта России - он попросил рассмотреть возможность отмены запрета на движение судов через Волгу в село Рождествено. Как известно, они не курсируют между населенным пунктом и Самарой 
17 мая 2019, 10:02
Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

В ночь на пятницу, 17 мая, пассажирский лайнер, вылетевший из кипрского города Ларнаки в самарский аэропорт, был вынужден совершить посадку в Краснодаре. По данным представителей авиакомпании «Россия», пойти на это пилотам рейса N 5840 Ларнака - Самара пришлось из-за срабатывания 
17 мая 2019, 08:28
В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб

В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб

В среду, 15 мая, в столице 63-го региона произошла авария с участием пассажирского транспорта. По словам очевидцев, на пересечении улиц Авроры и Промышленности маршрутный автобус по неизвестной причине съехал с дороги, снес ограждения и врезался в столб. 

- «Маршрутка» полностью 
16 мая 2019, 09:47
В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В Самаре открытым пламенем горел пассажирский автобус на Победе

В среду вечером, 15 мая, на улице Победы в Самаре сгорел пассажирский автобус. По фотографиям очевидцев видно, что возгорание возникло в задней части транспортного средства, открытое пламя вырывалось со стороны, где расположен двигатель. Над автобусом поднимался серый густой дым, все 
16 мая 2019, 08:24
В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»

В субботу, 25 мая, в День города и в завершающий день Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост» в Новокуйбышевске заложат камень на том месте, где в будущем построят театр-студию Грань». Это планируют сделать в 17:30 в сквере «Слава труду». Символический камень представляет 
14 мая 2019, 02:35
У летевшего в Самару SSJ-100 сработал датчик неисправности системы наддува в кабине пилотов

У летевшего в Самару SSJ-100 сработал датчик неисправности системы наддува в кабине пилотов

Выяснилось, почему пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 минувшей ночью вылетел в самарский аэропорт из Шереметьево, но вернулся обратно. Напомним, он отправился в путь из воздушной гавани в 01:59 по московскому времени, но провел в небе всего 25 минут, а 
13 мая 2019, 11:53
Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Самару, вернулся в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Самару, вернулся в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100, который вылетел в Самару из аэропорта Шереметьево, вернулся обратно в воздушную гавань. Лайнер отправился из столичного аэропорта в 01:59 по московскому времени, но провел в небе всего 25 минут, а затем в  районе населенного пункта Ново-Петрово 
13 мая 2019, 08:40
«Оставил черный след»: в Самарской области засняли загадочный летающий объект

«Оставил черный след»: в Самарской области засняли загадочный летающий объект

В четверг, 18 апреля, в 20:20 очевидцы заметили в Самарской области удивительный летающий аппарат, похожий на самолет. Он сменил траекторию и оставил в небе черный след. Необычное явление в небе над Волгой заснял самарец Федор Трушин.
 
- Видел какое-то черное 
19 апреля 2019, 11:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх