В Самаре отменен концерт группы «Машина времени» по техническим причинам?



Сообщается, что на концерт было продано всего несколько десятков билетов. Вернуть их можно в ТЦ «Русь» с 10:00 до 21:00, либо … Организаторы концерта группы «Машина времени» в Самаре сегодня, 9 сентября, распространили информацию об отмене мероприятия, сообщает портал «Волга-Ньюс» Сообщается, что на концерт было продано всего несколько десятков билетов. Вернуть их можно в ТЦ «Русь» с 10:00 до 21:00, либо