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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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В Татарстане попал в аварию самарский водитель на

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото

В Буинском районе водитель из Самары съехал в кювет, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение об аварии на 134-м километре автотрассы Казань – Ульяновск поступило вчера, 6 января, на единый номер вызова экстренных служб около 12 часов дня. 
7 января 2017, 04:36
На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)

Вчера, 6 января, в Ставропольском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадало 6 человек, включая двух маленьких детей, информирует ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным версии сотрудников полиции, ВАЗ-2114 с пензенскими номерами двигался по трассе М-5 «Урал» от Сызрани 
6 января 2017, 03:27
В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека

Сегодня, 4 января, около 11:00 на трассе Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии сотрудников полиции, 32-летний водитель на "Опель" ехал в сторону Самары. На одном из участков мужчина не справился с управлением и 

4 января 2017, 05:04
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

По предварительной версии сотрудников полиции, вчера, 1 января, 35-летний житель Тольятти на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в Хендай, который потом столкнулся с Рено.
 
За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
2 января 2017, 04:30
Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус

Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
Затем злоумышленник сел в стоявшую поблизости «пятерку» и ухал 

23 декабря 2016, 11:27
В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В социальных сетях появилась информация о ДТП с участием автобуса. По словам очевидца, ДТП произошло на конечной остановке автобусов в 15-м микрорайоне. Столкнулись автобус с номером маршрута «23» и легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото. 
 
«На конечной автобусов в 15-том 

15 декабря 2016, 12:55
Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП с маршруткой в Сызрани

Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП с маршруткой в Сызрани

В среду, 14 декабря, рано утром в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 7:30 на Саратовском шоссе в районе хладокомбината столкнулись автобус «ПАЗ», ехавший по 8 маршруту, и маршрутка «Газель» №12.

По предварительной информации, «ПАЗ» врезался 
14 декабря 2016, 11:25
Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой

В понедельник, 12 декабря, на 4 километре трассы Кинель – Богатое – Борское произошло ДТП с участием общественного транспорта. В 10 часов 50 минут 27-летний водитель грузовика Man столкнулся с пассажирским автобусом Hyundai County. В полиции предоставили фото с места 
13 декабря 2016, 03:40
В блогах: на пляже Геленджика погиб самарский музыкант

В блогах: на пляже Геленджика погиб самарский музыкант

Вчера, 14 августа, на одном из пляжей Геленджика трагически погиб гитарист самарской рок-группы DjoeFree Павел Казачков. Об этом сообщают коллеги музыканта на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте". Павел рискнул искупаться в море во время шторма и не смог 
15 августа 2016, 05:52
Группа «Звери» неожиданно распалась

Группа «Звери» неожиданно распалась

В СМИ появилась информация, что группу «Звери» покинули почти все музыканты. Гитарист группы опубликовал на своей странице «Вконтакте» запись о том, что ищет работу с 1 июля.
 
Максим Леонов, гитарист группы «Звери», на своей странице в социальной сети «Вконтакте» 

13 июня 2016, 12:42
В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)

В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)

26 февраля в Москве в результате несчастного случая скончался Михаил Шимаров (Миша Шум) – самарский композитор, аранжировщик и клавишник группы Cheese People.
Об этом представители коллектива написали в социальных сетях.

«Мы потеряли очень важного и близкого нам человека. Он 
28 февраля 2016, 11:34
6 ноября выйдет диск с неизвестными песнями Курта Кобейна

6 ноября выйдет диск с неизвестными песнями Курта Кобейна

Осенью в магазинах появится альбом с ранее не изданными песнями Курта Кобейна. Старт продаж назначен на 6 ноября, сообщает «Коммерсант». Композиции будут представлены на DVD-диске с кинокартиной «Кобейн: чертов монтаж» режиссера Бретта Моргена.
 
Альбом будет включать только записи Кобейна, а 
13 августа 2015, 11:40
Экс-лидер

Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" заявил, что в Самаре его хотели зарубить саблями казаки

Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" певец Сергей Михалок в своем интервью украинскому телеканалу «Громадське Телебачення» (перевод – «Гражданское Телевидение») сделал неожиданное заявление, что якобы в Самаре его захотели зарубить саблями местные казаки! Поэтому он был вынужден отменить концерт в нашем городе 
5 июля 2015, 07:28
В Самаре отменен концерт украинской группы Kazaky

В Самаре отменен концерт украинской группы Kazaky

В официальной группе ночного клуба «Метелица-С» в социальной сети появилось сообщение, что концерт украинской группы Kazaky в Самаре не состоится. В администрацию заведения поступило множество звонков и писем жителей Самарской области разных возрастов, которые требовали отменить шоу, запланированное на 17 

15 января 2015, 01:24
В Самаре отменен концерт экс-солиста «Ляписа Трубецкого»

В Самаре отменен концерт экс-солиста «Ляписа Трубецкого»

Выступление группы Brutto, запланированное в Самаре на 12 декабря, отменили. Лидер группы - Сергей Михалок, экс-солист белорусского музыкального коллектива «Ляпис Трубецкой».

По словам представителя группы Brutto, решение об отмене концерта принято самими музыкантами, чтобы «не подставлять» организаторов.

Против шоу выступили самарские блогеры 

26 ноября 2014, 02:12
В Самаре отменен концерт группы «Машина времени» по техническим причинам?

В Самаре отменен концерт группы «Машина времени» по техническим причинам?

Организаторы концерта группы «Машина времени» в Самаре сегодня, 9 сентября, распространили информацию об отмене мероприятия, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Сообщается, что на концерт было продано всего несколько десятков билетов. Вернуть их можно в ТЦ «Русь» с 10:00 до 21:00, либо 
9 сентября 2014, 01:04
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