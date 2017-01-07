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В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото
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7 января 2017, 04:36
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На М-5 столкнулись две «Лады»: пострадали 6 человек, включая двух детей (есть фото)
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6 января 2017, 03:27
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В ДТП на трассе Самара-Бугуруслан погибли 2 человека
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4 января 2017, 05:04
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Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото
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2 января 2017, 04:30
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Под Уфой неизвестный в медицинской маске расстрелял пассажирский автобус
Чрезвычайное происшествие случилось в башкирском поселке Ново-Булгаково. Под обстрел попал пассажирский автобус. Неизвестный мужчина в медицинской маске высказал возмущения в адрес водителей маршруток, достал оружие и сделал несколько выстрелов в автобусы.
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23 декабря 2016, 11:27
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В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль
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15 декабря 2016, 12:55
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Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП с маршруткой в Сызрани
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14 декабря 2016, 11:25
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Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком под Самарой
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13 декабря 2016, 03:40
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В блогах: на пляже Геленджика погиб самарский музыкант
Вчера, 14 августа, на одном из пляжей Геленджика трагически погиб гитарист самарской рок-группы DjoeFree Павел Казачков. Об этом сообщают коллеги музыканта на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте". Павел рискнул искупаться в море во время шторма и не смог …
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15 августа 2016, 05:52
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Группа «Звери» неожиданно распалась
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13 июня 2016, 12:42
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В Москве скончался самарский композитор группы Cheese People Михаил Шимаров (Миша Шум)
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28 февраля 2016, 11:34
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6 ноября выйдет диск с неизвестными песнями Курта Кобейна
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13 августа 2015, 11:40
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Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" заявил, что в Самаре его хотели зарубить саблями казаки
Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" певец Сергей Михалок в своем интервью украинскому телеканалу «Громадське Телебачення» (перевод – «Гражданское Телевидение») сделал неожиданное заявление, что якобы в Самаре его захотели зарубить саблями местные казаки! Поэтому он был вынужден отменить концерт в нашем городе …
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5 июля 2015, 07:28
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В Самаре отменен концерт украинской группы Kazaky
В официальной группе ночного клуба «Метелица-С» в социальной сети появилось сообщение, что концерт украинской группы Kazaky в Самаре не состоится. В администрацию заведения поступило множество звонков и писем жителей Самарской области разных возрастов, которые требовали отменить шоу, запланированное на 17 …
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15 января 2015, 01:24
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В Самаре отменен концерт экс-солиста «Ляписа Трубецкого»
Выступление группы Brutto, запланированное в Самаре на 12 декабря, отменили. Лидер группы - Сергей Михалок, экс-солист белорусского музыкального коллектива «Ляпис Трубецкой».
По словам представителя группы Brutto, решение об отмене концерта принято самими музыкантами, чтобы «не подставлять» организаторов.
Против шоу выступили самарские блогеры …
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26 ноября 2014, 02:12
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В Самаре отменен концерт группы «Машина времени» по техническим причинам?
Организаторы концерта группы «Машина времени» в Самаре сегодня, 9 сентября, распространили информацию об отмене мероприятия, сообщает портал «Волга-Ньюс».
Сообщается, что на концерт было продано всего несколько десятков билетов. Вернуть их можно в ТЦ «Русь» с 10:00 до 21:00, либо …
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9 сентября 2014, 01:04